Agendia, HiSS Diagnostics et PathoNext proposent des tests locaux MammaPrint et BluePrint pour les patientes atteintes d'un cancer du sein en Allemagne

IRVINE, Californie, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Agendia Inc, un leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de tests locaux pour ses tests de récidive et de sous-typage moléculaire du cancer du sein MammaPrint® BluePrint® marqués CE, fournis par le laboratoire PathoNext de Leipzig, en Allemagne. Les patientes atteintes d'un cancer du sein en Allemagne auront désormais accès à un profilage génomique de pointe dans leur propre pays.

La tendance à l'oncologie de précision implique que plus de médecins que jamais intègrent les tests génomiques dans leur pratique clinique de routine. Ces informations essentielles les aident à véritablement individualiser la manière dont ils gèrent le régime de traitement de leurs patients afin de minimiser les traitements inutiles, de conserver la qualité de vie et de garantir les meilleurs résultats possibles.

MammaPrint analyse les 70 gènes les plus associés à la récurrence du cancer du sein pour fournir un résultat binaire de faible ou de haut risque de récurrence du cancer, tandis que BluePrint analyse 80 gènes qui classent le cancer du sein d'une patiente en sous-types moléculaires fonctionnels. Ces tests ont toujours été réalisés par l'intermédiaire de puces à ADN dans le laboratoire d'Agendia à Irvine, en Californie, et Agendia continue de fournir un service de tests centralisé.

Cependant, de plus en plus de pays demandent le remboursement des tests locaux. Pour répondre au besoin spécifique de tests dans d'autres pays en dehors du laboratoire central d'Agendia, le kit MammaPrint® BluePrint® Breast Cancer Recurrence and Molecular Subtyping Kit, basé sur le séquençage de nouvelle génération (NGS), a été développé. Ce kit marqué CE est une version utilisant le séquençage de l'ARN des tests MammaPrint et BluePrint existants, basés sur les puces à ADN. La validité analytique et clinique du NGS-kit a été démontrée et publiée dans des revues commentées par des pairs.

PathoNext en Allemagne s'associera à Agendia pour effectuer les tests et s'associera avec HiSS, le distributeur d'Agendia en Allemagne. PathoNext s'appuiera sur son infrastructure existante pour faire fonctionner MammaPrint et BluePrint dans ses propres laboratoires, en utilisant les instruments de la NGS pour analyser les échantillons des patients. HiSS couvre un large éventail de spécialités, dont l'oncologie et la biologie cellulaire. Les deux sociétés travailleront ensemble pour offrir aux patients en Allemagne l'accès aux tests MammaPrint et BluePrint.

Mark Straley, PDG d'Agendia, a déclaré : « Nous sommes très heureux que notre kit NGS soit disponible sur le marché allemand. Nous sommes convaincus que PathoNext offrira la même qualité de performance que les autres tests. Ensemble, nous apporterons les tests de haute qualité d'Agendia aux quelque 25 000 femmes qui reçoivent chaque année un diagnostic de cancer du sein en Allemagne. »

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, puisqu'il touche une femme sur huit en Europe avec 355 000 nouveaux cas par an. Les avantages en termes de qualité de vie et de coûts liés à l'identification des femmes qui ne bénéficient pas forcément de manière significative de la chimiothérapie sont considérables. En offrant des options de tests centralisés et décentralisés, on améliore l'accès des patients aux tests MammaPrint et BluePrint.

Le professeur Jörg Gabert, PDG de PathoNext, a ajouté : « Avec le fardeau croissant du cancer du sein dans le monde et l'incidence croissante des diagnostics, MammaPrint et BluePrint d'Agendia sont un complément parfait à notre division de pathologie moléculaire. Nous sommes heureux d'aider les patientes atteintes d'un cancer du sein, tant pour l'obtention d'un diagnostic approprié que pour le choix d'un traitement entièrement personnalisé. »

À propos de PathoNext

PathoNext GmbH est une société de biotechnologie spécialisée dans les nouvelles techniques de séquençage de l'ADN à haut débit. Elles sont généralement regroupées sous le terme séquençage de prochaine génération (NGS). Ces méthodes sont utilisées pour identifier les modifications génétiques afin de détecter les mutations ponctuelles, les insertions, les délétions, les translocations et les instabilités microsatellites pertinentes et ont révolutionné de vastes domaines de la pathologie et de l'oncologie. Les maladies peuvent être mieux différenciées grâce à la NGS et le succès thérapeutique des médicaments - par exemple dans le cas des maladies tumorales - peut être mieux évalué.

En outre, PathoNext s'intéresse à l'évaluation bioinformatique des données importantes et au développement de panels de gènes spéciaux pour une détection fiable des changements génétiques. L'entreprise est accréditée selon la norme DIN ISO 17025. Pour plus d'informations sur PathoNext, veuillez consulter le site www.pathonext.de .

À propos de HiSS

HiSS Diagnostics GmbH à Fribourg, en Allemagne, avec 30 ans d'expérience en tant que fournisseur de confiance de produits de diagnostic pour l'oncologie et la biologie moléculaire, est un partenaire de distribution de longue date d'Agendia. Auparavant conseiller compétent auprès des patients allemands pour la réalisation des tests MammaPint et BluePrint, HiSS cherchait un laboratoire approprié pour effectuer les tests en Allemagne et a trouvé en PathoNext un partenaire compétent. Ainsi, les conditions légales de remboursement sont remplies. HiSS Diagnostics est accrédité selon la norme ISO 13485:2016. Pour plus d'informations sur HiSS Diagnostics, veuillez consulter le site www.hiss-dx.de.

À propos d'Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par des données cliniques probantes et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires. En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer, Agendia vise à optimiser les résultats des patientes et à répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à toutes les étapes du traitement.

Pour plus d'informations sur les tests d'Agendia et les essais en cours, veuillez consulter le site www.agendia.com .

