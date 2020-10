Agendia participera à la conférence virtuelle sur les soins de santé 2020 de Stifel

IRVINE, Californie, 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui sa participation à la conférence virtuelle sur les soins de santé 2020 de Stifel, qui aura lieu du 16 au 18 novembre 2020. Le PDG d'Agendia, Mark Straley, fera une présentation le lundi 16 novembre à 10 h (heure de l'Est) et rencontrera individuellement les investisseurs avec le directeur financier d'Agendia, Brian Dow, tout au long de la journée.

Un lien vers la webdiffusion audio en direct de la présentation de M. Straley sera disponible à la page « News & Updates » du site Web d'Agendia à l'adresse https://agendia.com/news/. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible pendant 90 jours après la fin de la présentation en direct.

À propos d'Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par des données cliniques probantes et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires. En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer, Agendia vise à optimiser les résultats des patientes et à répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à toutes les étapes du traitement.

