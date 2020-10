Agendia présente de nouvelles données démontrant l'utilité clinique de MammaPrint et BluePrint lors de l'événement virtuel de la Conférence européenne sur le cancer du sein 2020

Présentations incluant les données de l'étude MINDACT de suivi et des évaluations sur l'utilisation de MammaPrint pour guider les décisions de traitement concernant les cancers lobulaires et pour les cancers du sein détectés par dépistage par rapport aux cancers du sein détectés par intervalle

IRVINE, Californie, 3 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc. un leader mondial en oncologie de précision pour le cancer du sein, a annoncé aujourd'hui la présentation de quatre études lors de la 12e Conférence européenne sur le cancer du sein (EBCC-12). Les données comprennent une affiche sur la stratification supplémentaire du sous-typage avec BluePrint dans le cancer du sein, ainsi que des présentations orales qui se concentrent sur l'essai MINDACT, avec une mise à jour générale de l'essai et des analyses approfondies sur les cancers du sein détectés par dépistage par rapport à ceux détectés par intervalle, ainsi que l'utilisation de MammaPrint pour évaluer les cancers lobulaires.

Voici les quatre ensembles de données acceptés à l'EBCC-12, qui peuvent être consultés à l'adresse www.conferences.eortc.org/ebcc12 :

Les cancers du sein détectés par dépistage ont une biologie tumorale différente et un meilleur pronostic que les cancers du sein d'intervalle (Présentation #ORAL-011, 12h50-13h00 HAEC, 3 octobre)

(Présentation #ORAL-011, 12h50-13h00 HAEC, 3 octobre) Utilité clinique du test MammaPrint concernant le carcinome lobulaire invasif : Résultats de l'essai MINDACT phase III (Présentation #ORAL-007, 13h50-14h00 HAEC, 2 octobre)

(Présentation #ORAL-007, 13h50-14h00 HAEC, 2 octobre) Mise à jour des résultats de l'essai MINDACT : Signature génétique de 70 gènes pour guider la désescalade de la chimiothérapie dans le cancer du sein précoce (Présentation #ORAL-021, 13h00-13h10 HEAC, 3 octobre)

(Présentation #ORAL-021, 13h00-13h10 HEAC, 3 octobre) Le système de sous-typage moléculaire BluePrint reconnaît les tumeurs à sous-types simples et doubles ayant des incidences sur l'orientation thérapeutique (Résumé #518, Session de posters B, 2 octobre)

Les présentations orales pour MammaPrint ont principalement porté sur les sous-études dans le cadre des données de suivi sur neuf ans de l'étude révolutionnaire MINDACT. Ces données comprenaient :

Une évaluation de l'association entre la biologie des tumeurs et la survie par mode de détection, qui a révélé que même si les cancers du sein détectés par dépistage et par intervalle affichaient de très bons taux de DMFI sur huit ans, chez les patients atteints de tumeurs à haut risque selon MammaPrint, une différence significative de DMFI était observée entre les cancers détectés par dépistage et par intervalle. Les résultats suggèrent que la combinaison de MammaPrint et de la méthode de détection du cancer pourrait améliorer la stratification des risques des patients atteints d'un cancer du sein à un stade précoce.

Une analyse qui a montré que MammaPrint est un test cliniquement utile pour les patients diagnostiqués d'un carcinome lobulaire invasif, le deuxième sous-type histologique le plus courant de cancer du sein. Dans cette évaluation, MammaPrint a classé 16 % des tumeurs lobulaires comme étant à haut risque génomique, pour lesquelles un traitement plus agressif serait recommandé. En revanche, le test a classé 38 % de ce type de cancer comme étant à faible risque génomique, pour lequel la norme devrait être l'omission de la chimiothérapie, même si le patient présente un risque clinique élevé. Ces données renforcent la capacité de MammaPrint à faciliter les décisions de traitement basées sur la biologie d'une tumeur.

En outre, de nouvelles données dans le cadre d'un suivi général de MINDACT ont été présentées par Emiel Rutgers, M.D., Ph.D., FRCS, président et professeur en oncologie chirurgicale à l'Institut néerlandais du cancer. L'analyse a confirmé l'utilité clinique de MammaPrint, les données présentées à l'EBCC-12 confirmant qu'un score MammaPrint à faible risque peut guider la désescalade de la chimiothérapie adjuvante chez les patientes présentant un risque clinique élevé de cancer du sein

Enfin, une étude menée par Agendia a révélé qu'une petite proportion d'échantillons de tissus (environ 2 %), lorsqu'ils sont évalués par le test de sous-typage moléculaire BluePrint, afficheront un sous-type génomique double au lieu du sous-type unique classique. Ce sous-type secondaire, voire tertiaire, dans certains cas, présente des caractéristiques génomiques spécifiques qui peuvent aider les médecins à comprendre la biologie profonde de ces tumeurs et les implications possibles pour le traitement.

« Ces données sont la preuve de l'engagement continu d'Agendia à soutenir la recherche pour approfondir nos connaissances sur le cancer du sein, pour des soins optimaux aux patients », a déclaré William Audeh, M.D., M.S., médecin en chef d'Agendia. « Nous sommes fiers de partager ces données à multiples facettes avec les chercheurs, les médecins et les défenseurs qui assisteront à l'EBCC-12 et qui appliqueront ces informations pour améliorer les résultats des traitements pour leurs patients. »

La variété des données acceptées pour l'EBCC-12 souligne l'engagement d'Agendia à poursuivre la recherche qui permettra aux patientes atteintes d'un cancer du sein et à leurs équipes de soins de prendre en toute confiance les décisions les plus personnalisées en matière de traitement.

À propos de MINDACT

MammaPrint, le test de risque de récidive à 70 gènes pour les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, est étayé par des preuves cliniques de niveau 1A de MINDACT, un essai historique parrainé par l'EORTC (EORTC-10041/BIG3-04). L'étude a montré que les patients à haut risque clinique ayant obtenu un résultat de MammaPrint à faible risque pouvaient sans danger alléger leur traitement et renoncer à la chimiothérapie. Données de suivi à long terme de MINDACT, présenté lors de la réunion annuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), a confirmé et développé les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine en 2016.

Dans le cadre de l'essai MINDACT, 6 693 patientes atteintes d'un cancer du sein ont été recrutées. Au bout de cinq ans, l'essai a démontré que l'analyse des tumeurs et leur reclassification par la signature d'expression de 70 gènes MammaPrint permettait de réduire de 46 % le recours à la chimiothérapie chez les patients à haut risque clinique qui ont été reclassifiés par le test génétique comme étant à faible risque génomique. Les données de suivi sur neuf ans seront publiées en détail dans le courant de l'année et permettront de valider davantage l'étude MINDACT en tant qu'étude de désescalade positive pour la chimiothérapie. Ces données permettront également de continuer à démontrer l'utilité clinique de MammaPrint pour déterminer le besoin de chimiothérapie d'une patiente atteinte d'un cancer du sein

Voir les informations sur l'essai ici.

À propos d'Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter les informations nécessaires aux patientes atteintes d'un cancer du sein en phase initiale et à leurs médecins afin de prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, qui sont étayés par des preuves cliniques et du monde réel des plus hauts niveaux et qui fournissent les informations génomiques permettant d'identifier le traitement contre le cancer du sein qui sera le plus efficace pour chaque patiente.

MammaPrint®, le test de récidive analysant 70 gènes de la tumeur mammaire, est le seul test de risque de récidive approuvé par la FDA (Food and Drug Administration) et étayé par les données prospectives examinées par les médecins et scientifiques et son inclusion aux directives nationales et internationales de traitement. BluePrint®, le test de sous-typage de 80 gènes moléculaires de la tumeur mammaire, est le seul test en commercialisation permettant d'évaluer la biologie sous-jacente d'une tumeur pour comprendre ce qui entraîne son développement. Ensemble MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique détaillé et aident les médecins à être mieux informés au moment de la prise de décision au cours du traitement préopératoire et post-opératoire.

Agendia a pour but d'améliorer les chances des patientes et de soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins tout au long du traitement, du diagnostic jusqu'à la rémission. Pour atteindre ce but, Agendia développe de nouveaux tests génomiques basés sur des preuves et conduit des recherches révolutionnaires tout en constituant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer du sein.

Les tests d'Agendia peuvent être commandés pour l'examen de biopsies de base ou des échantillons chirurgicaux, et les résultats sont fournis sous 5 à 7 jours pour informer la prise de décision pour le traitement pré et post-opératoire. Pour plus d'informations sur nos tests et nos essais en cours, rendez-vous sur www.agendia.com.

