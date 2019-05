Agentura Gartner uvádí, že inteligentní výpočetní technika společnosti Huawei zaznamenala nejrychlejší růst na světě a podle příjmů za 4. čtvrtletí 2018 se řadí mezi 3 nejlepší

ŠEN-ČEN, Čína, 8. května 2019 /PRNewswire/ -- Gartner, přední světová společnost zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti informačních technologií, vydala tiskovou zprávu s názvem „Gartner uvádí, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 vzrostly tržby z prodeje serverů o 17,8 %, zatímco dodávky vzrostly o 8,5 %". Data z tiskové zprávy ukazují, že servery Huawei se ve čtvrtém čtvrtletí 2018 umístily na světovém žebříčku na 3. místě s meziročním nárůstem tržeb o 45,9 %, což je nejvyšší míra růstu v oblasti serverů na světě[1].

Podle této zprávy dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 2018 celkové tržby z globálního prodeje serverů částky 21,862 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 17,8 %. Na celém světě bylo dodáno celkem 3 472 886 serverů, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %. Během celého roku 2018 vzrostly celosvětové dodávky serverů o 13,1 procenta a tržby ze serverů vzrostly o 30,1 procent ve srovnání s rokem 2017.

S tím, jak průmyslová odvětví stále více podstupují cestu digitální transformace, inteligentní transformace teprve ukáže svůj plný potenciál. Předpokládá se, že rozsah infrastruktury IT si v příštích několika letech zachová obrovskou dynamiku. Vzhledem k tomu, že tento trend neustále získává na rychlosti, požadavky na IT infrastrukturu jsou na neustálém vzestupu. Tradiční datová centra čelí provozním výdajům (OPEX), které vyplývají ze spotřeby energie, požadavků na pracovní síly v provozu a údržbě a nákladů na vybavení. Pro efektivní zmírnění těchto výzev zde přichází inteligentní transformace. Zároveň prudce rostou požadavky na výpočetní techniku pro umělou inteligenci.

Společnost Huawei tento trend pozorně sleduje a má dokonalý přehled o výzvách, kterým čelí inteligentní transformace datových center. Inteligentní výpočetní technika společnosti Huawei na základě těchto poznatků pracuje s využitím výzkumu a vývoje na třech frontách: v oblasti inteligentních akceleračních serverů, inteligentních řídicích serverů a inovativních řešení pro datová centra. Společnost Huawei modernizovala své tradiční servery založené na architektuře x86 na inteligentní servery. Společnost Huawei navíc nabízí stupňovitá řešení pokrývající scénáře nasazení v jednom uzlu, ve velkém měřítku a ve velmi rozsáhlém měřítku, které dokonale řeší požadavky na inteligentní transformaci datových center různých velikostí.

A co více, společnost Huawei posiluje tuto oblast uvedením čipových sad Ascend 310/910 AI v říjnu 2018 a centrální procesorové jednotky (CPU) založené na procesoru Kunpeng 920 ARM v lednu 2019. Tyto základní čipové sady posilují nabídku produktů inteligentní výpočetní techniky společnosti Huawei: výpočetní platforma Atlas AI a servery řady TaiShan. Rozšířené portfolio produktů zahrnuje scénáře zařízení-hraniční stanice-cloud (Cloud-Edge-Device), které splňují různé požadavky na výpočetní techniku.

Inteligentní výpočetní technika společnosti Huawei posouvá hranice výpočetního průmyslu svými servery x86 FusionServer Pro, servery založenými na architektuře TaiShan ARM a produkty Atlas s technologií Ascend. Huawei má dobrou pozici pro rozšiřování inteligentní transformace datových center pro zákazníky a usnadnění transformace průmyslu.

Podle zprávy společnosti Gartner za 4. čtvrtletí roku 2018 se společnost Huawei také řadí na 1. místo v řadě po sobě jdoucích čtvrtletí, a to jak v oblasti dodávek blade serverů, tak čtyřsocketových serverů na čínském trhu. Všechny tyto statistiky prokazují značnou zdatnost a sílu inteligentní výpočetní techniky společnosti Huawei.

Zdroj 1: "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%" March 18, 2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-18-gartner-says-worldwide-server-revenue-grew-17-8-per-c

O společnosti Huawei

Společnost Huawei je předním světovým poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a inteligentních zařízení. S integrovanými řešeními ve čtyřech klíčových oblastech – telekomunikačních sítích, IT, inteligentních zařízeních a cloudových službách – jsme odhodláni přinášet digitalizaci každému člověku, domácnosti a organizaci pro plně propojený, inteligentní svět.

Komplexní portfolio produktů, řešení a služeb společnosti Huawei je jak konkurenceschopné, tak i bezpečné. Prostřednictvím otevřené spolupráce s ekosystémovými partnery vytváříme trvalou hodnotu pro naše zákazníky, pomáháme lidem, obohacujeme domácí život a inspirujeme inovace v organizacích všech forem a velikostí.

Ve společnosti Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Intenzivně investujeme do základního výzkumu a zaměřujeme se na technologické průlomy, které pohánějí svět kupředu. Zaměstnáváme více než 180 000 pracovníků a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei, založená v roce 1987, je soukromá společnost plně vlastněná jejími zaměstnanci.

Více informací o společnosti Huawei naleznete na stránkách www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei