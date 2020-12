Agentúra TAICCA program Golden Horse FPP predstavili sľubné ponuky medzinárodným investorom

Na tlačovej konferencii 10. novembra agentúra TAICCA oznámila investičný program „Posledná etapa". Vďaka medzinárodným dohodám o výrobe a distribúcii by do pôvodných diel z Taiwanu mohla agentúra TAICCA investovať finančné prostriedky až do výšky 300 000 USD. Spolu s FPP Golden Horse pozvala agentúra TAICCA aj medzinárodných kupujúcich, vrátane PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp a HBO Asia. Keby výrobné tímy dosiahli dohody s týmito kupcami, dostali by kvalifikáciu pre investičný program TAICCA.