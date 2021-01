Aggreko estabelece metas de balanço energético zero líderes do setor para dar suporte aos clientes na transição de energia

LONDRES, 26 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ - - A Aggreko, líder mundial no mercado de energia temporária, anuncia sua ambição de ser zero líquido até 2050 ou antes, alinhando-se ao Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a 1,5° Celsius. A Aggreko também se compromete a oferecer tecnologias e combustíveis mais limpos para apoiar seus clientes ao longo de sua transição energética - usando soluções de energia flexíveis e competitivas para atender às suas metas de sustentabilidade ambiental.

Até 2030, a Aggreko irá:

Reduzir em pelo menos 50% a quantidade de combustível diesel fóssil usado em soluções para clientes, oferecendo a eles tecnologias e combustíveis mais limpos que garantem o mesmo ou melhor nível de confiabilidade e competitividade

Reduzir as emissões locais de qualidade do ar de suas soluções também em 50% (todas as emissões a partir de diesel, gás e outros combustíveis)

Atingir o zero líquido em todas as suas próprias operações empresariais

Até 2050 ou antes:

A Aggreko será uma empresa zero líquido, em todos os serviços que presta

A Aggreko já fez progressos significativos, oferecendo soluções mais limpas para clientes em todo o mundo, como transformar aterros sanitários, biogás e gás de queima em energia, ou ao fazer investimentos em armazenamento de baterias, energia solar e geradores de emissões locais mais eficientes e próximos a zero.

Para atingir suas metas de 2030 e 2050, a Aggreko acelerará o investimento em tecnologias de carbono mais baixo, incluindo energia solar e armazenamento de bateria, e continuará a mudar sua frota global de geradores para mais gás e combustíveis líquidos mais verdes. A Aggreko também investirá em outras alternativas de energia limpa, como combustíveis sintéticos, motores prontos para hidrogênio e células de combustível.

Chris Weston, CEO, comentou: "a transição energética está mudando fundamentalmente a forma como a energia é gerada e entregue. As necessidades de nossos clientes estão evoluindo - eles exigem soluções mais limpas, mas sem comprometer a confiabilidade, modularidade ou eficiência de custos. Já começamos a transformar nossa frota e soluções para atender às necessidades em mudança do cliente e para alcançar nosso objetivo de nos tornarmos uma empresa zero líquido."

"Nossos clientes estão procurando reduzir suas emissões de carbono e de qualidade do ar e somos o parceiro perfeito para apoiá-los em sua jornada. Com nossa experiência em soluções híbridas e geração térmica eficiente, já damos suporte a eles em todo o mundo por meio da transição de energia. ."

"Nossos compromissos de líder de setor zero líquido são ambiciosos, mas alcançáveis e nos colocam no caminho para reduzir tanto nossa própria pegada ambiental quanto a de nossos clientes à medida que olhamos para um futuro mais verde."

FONTE Aggreko

