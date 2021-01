Aggreko fixe des objectifs « Zéro net » pour soutenir ses clients pendant leur transition énergétique

LONDRES, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aggreko, le leader mondial du marché de l'énergie temporaire, annonce son ambition d'être « Zéro net » à l'horizon 2050 maximum, en s'alignant sur les Accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° Celsius. Aggreko s'engage également à proposer des technologies et des carburants plus propres pour soutenir ses clients dans leur transition énergétique, en utilisant des solutions énergétiques flexibles et compétitives pour atteindre leurs objectifs de durabilité environnementale.

D'ici 2030, Aggreko va :

Réduire d'au moins 50 % la quantité de diesel fossile utilisée dans les solutions aux clients en proposant leur des technologies et des carburants plus propres qui garantissent un niveau de fiabilité et de compétitivité égal ou supérieur

Réduire également de 50 % les émissions locales de leurs solutions en matière de qualité de l'air (toutes les émissions provenant du diesel, de l'essence et d'autres carburants)

Atteindre le « Zéro net » dans toutes ses activités commerciales

À l'horizon 2050 maximum :

Aggreko sera une entreprise « Zéro net », dans tous les services qu'elle fournit

Aggreko a déjà fait des progrès significatifs, en proposant des solutions plus propres à ses clients du monde entier, comme la transformation de l'essence de décharge, biologique et de torche en énergie ou en investissant dans le stockage sur batterie, l'énergie solaire et des générateurs locaux plus efficaces et à émissions quasi nulles.

Pour atteindre ses objectifs pour 2030 et 2050, Aggreko accélérera les investissements dans les technologies à faible intensité carbonique, notamment l'énergie solaire et le stockage sur batterie, et continuera à orienter son parc mondial de générateurs vers davantage d'essence et de carburants liquides plus écologiques. Aggreko investira également dans d'autres alternatives d'énergie propre telles que les e-carburants, les moteurs à hydrogène et les piles à combustible.

Chris Weston, PDG, a commenté : « La transition énergétique modifie fondamentalement la façon dont l'énergie est produite et fournie. Les besoins de nos clients évoluent. Ils exigent des solutions plus propres mais sans compromettre la fiabilité, la modularité ou la rentabilité. Nous avons déjà commencé à transformer notre flotte et nos solutions pour répondre aux besoins changeants des clients et atteindre notre objectif de devenir une entreprise "Zéro net." »

« Nos clients cherchent à réduire leurs émissions de carbone et améliorer la qualité de l'air. Nous sommes le partenaire idéal pour les soutenir dans cette démarche. Grâce à notre expertise en matière de solutions hybrides et de production thermique efficace, nous les soutenons déjà dans le monde entier dans le cadre de la transition énergétique. »

« Nos engagements nets zéro, les plus importants du secteur, sont ambitieux mais réalisables et nous mettent sur la voie de la réduction de notre propre empreinte écologique et de celle de nos clients, alors que nous nous tournons vers un avenir plus vert. »

SOURCE Aggreko