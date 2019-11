Agile Alliance fait part de l'appel à propositions de présentateurs pour l'Agile2020

Un événement majeur de l'industrie accepte dès maintenant des propositions de session pour ceux qui veulent présenter des idées, des expériences et des pratiques d'excellence dans le développement de logiciels par méthode Agile

PORTLAND, Oregon, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Agile Alliance invite les leaders du développement Agile à répondre à l'appel de propositions pour l'Agile2020 qui est la conférence annuelle mondiale d'Agile Alliance, attirant des praticiens, des universitaires, des entreprises et des membres de la communauté fournisseur-partenaire venus du monde entier. L'événement de cette année se déroulera du 20 au 24 juillet à Orlando en Floride.

« La conférence Agile2020 offre une occasion exceptionnelle de partager vos connaissances, votre expérience et votre expertise avec la communauté internationale d'Agile, » a souligné Emma Armstrong, présidente de la conférence Agile2020. « L'an dernier, nous avons été rejoints par près de 2 400 cadres dirigeants, directeurs, développeurs de logiciels et chercheurs venus de plus de 50 pays. Ils se sont réunis pour écouter des experts, auteurs, novateurs et praticiens reconnus qui ont offert leurs perspectives uniques durant plus de 286 sessions. La concurrence pour s'exprimer à cette manifestation est intense : nous avons reçu presque 2 000 propositions en 2019 pour ces créneaux très convoités. J'encourage les Agilistes qui ont une histoire à raconter à la soumettre de bonne heure. »

Les orateurs de la conférence sont sélectionnés selon un processus d'examen complet par les pairs. Le système de soumission à l'Agile2020 restera ouvert jusqu'au 9 février 2020.

Les présentateurs potentiels sont invités à examiner attentivement les 18 pistes de réflexion de la conférence acceptant des candidatures et de soumettre des propositions sous la piste se rapprochant le plus du ou des sujets qu'ils proposent. Les pistes couvrent tous les aspects du développement Agile, depuis les conseils pour commencer en petites équipes jusqu'aux stratégies avancées d'entreprises, basées sur des années d'expérience.

Dans sa 19e année, la conférence mondiale de l'Agile Alliance est le plus important congrès international à but non commercial sur les méthodes Agile dans le développement de logiciels. Au cœur de chaque conférence de l'Agile Alliance se trouvent connexion et partage. Les participants viennent de partout dans le monde, et nombreux sont ceux qui le font depuis plusieurs années consécutives afin de rencontrer leurs pairs et les leaders en vue dans l'espace Agile. Les relations créées, le soutien reçu et les connaissances acquises apportent une expérience enrichissante et de longue durée favorisant la réussite individuelle et le progrès collectif de l'industrie. Ouvertes et engageantes, ces conférences encouragent des idées novatrices reposant sur des applications pratiques d'Agile dans le monde réel. Pour soumettre une proposition à une session, cliquez ici.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de la conférence (en anglais).

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation internationale à but non lucratif se consacrant à promouvoir les concepts de développement de logiciel par méthode Agile, tels qu'ils sont énoncés dans le Manifeste Agile. Avec près de 69 000 membres et abonnés autour du globe, Agile Alliance est animée par les principes des méthodologies Agile et la valeur apportée aux développeurs, organisations et utilisateurs finals. Agile Alliance organise et soutient des événements visant à rassembler la communauté Agile sur une échelle mondiale. La conférence Agile2020 aura lieu du 20 au 24 juillet 2020 à Orlando en Floride.

