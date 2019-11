Agile Alliance indkalder oplæg til talere på Agile2020

Der accepteres nu forslag til den førende brancheevent fra personer, der ønsker at præsentere idéer, erfaringer og best practices i Agile-softwareudvikling

PORTLAND, Oregon, 13. nov. 2019 /PRNewswire/ -- Agile Alliance inviterer ledere inden for udvikling af Agile til at reagere på opfordringen til indkaldelse af oplæg til Agile2020, der er Agile Alliance's årlige globale konference med deltagelse af brugere af Agile, universiteter og forskningsinstitutioner, erhvervsfolk og medlemmer af leverandør-partner-fællesskabet verden over. Eventen finder sted 20.-24. juli 2020 i Orlando, Florida, USA.

"Konferencen Agile2020 er et fantastisk tilbud om at dele din viden, erfaring og ekspertise med det internationale Agile-fællesskab," sagde Emma Armstrong, der er forkvinde for Agile2020. "Sidste år deltog næsten 2.400 erhvervsledere, direktører, softwareudviklere og forskere fra mere end 50 lande, som var samlet for at høre fra anerkendte eksperter, forfattere, innovatorer og brugere, som tilbød deres enestående indsigt under mere end 286 møder. Der er stærk konkurrence om at komme til at afgive et indlæg på eventen – I 2019 modtog vi næsten 2.000 henvendelser om disse eftertragtede pladser. Jeg opfordrer Agilister, der har en fortælling at fortælle, til at reagere tidligt."

Talerne på konferencen udvælges efter en omfattende faglig bedømmelsesproces. Der kan indsendes forslag til Agile2020 indtil 9. februar 2020.

Potentielle oplægsholdere opfordres til omhyggeligt at gennemgå de 18 konferencespor, som accepterer oplæg, samt til at indsende forslag vedrørende det spor, der ligger tættest på deres foreslåede emne. Sporene dækker alle aspekter af Agile-udvikling, fra tip om at komme i gang med små teams til avancerede virksomhedsstrategier baseret på årelange erfaringer.

Agile Alliance's globale konference, der er i sit 19. år, er den førende internationale, ikke-kommercielle konference om Agiles metoder i softwareudvikling. Hovedformålet med Agile-konferencen er netværksdannelse og deling. Deltagerne kommer fra hele verden, mange igen og igen, for at mødes med deres ligestillede og de vigtigste ledere i Agile-rummet. De indgåede relationer, den modtagne støtte og den indhøstede viden udgør en langvarig oplevelse, der fremmer både den individuelles succes og branchens kollektive fremskridt. Konferencerne er åbne og medrivende og fremmer innovative idéer baseret på Agile-implementering i den virkelige verden. Hvis du ønsker at indsende et forslag til møde, skal du klikke her.

Få flere oplysninger på konferencens websted.

Om Agile Alliance

Agile Alliance er en ikke-udbyttegivende organisation, der udelukkende fremmer koncepterne i udviklingen af Agile-software som beskrevet i Agiles programerklæring. Agile Alliance har over 69.000 medlemmer og abonnenter rundt om i verden og drives af principperne i Agile-metodologier og værdien, der gives til udviklere, organisationer og slutbrugere. Agile Alliance organiserer og understøtter events, der bringer Agile-fællesskabet sammen på en global skala. Konferencen Agile2020 finder sted 20.-24. juli 2020 i Orlando, Florida, USA.

Mediekontaktperson:

Pam Hughes

Marketingdirektør, Agile Alliance

