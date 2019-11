Agile Alliance ottaa vastaan puhujaehdotuksia Agile2020-konferenssiin

Alan tärkein tapahtuma ottaa nyt vastaan istuntoehdotuksia niiltä, jotka haluavat esitellä ketterän ohjelmistokehityksen ideoita, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

PORTLAND, Oregon, Nov. 13, 2019 /PRNewswire/ -- Agile Alliance kutsuu ketterän kehityksen johtajat lähettämään esitysehdotuksia Agile2020-konferenssia varten. Kyseessä on Agile Alliancen vuosittainen, globaali konferenssi, johon osallistuu ketterän ohjelmistokehityksen tekijöitä, akateemikkoja, yrityksiä ja toimittaja-kumppaniyhteisön jäseniä kaikkialta maailmasta. Tämän vuoden tapahtuma pidetään 20.–24. heinäkuuta Floridan Orlandossa.

"Agile2020-konferenssi tarjoaa poikkeuksellisen hienon mahdollisuuden jakaa tietoa, kokemuksia ja asiantuntemusta kansainväliselle ketterän ohjelmistokehityksen yhteisölle", sanoo Emma Armstrong, Agile2020 konferenssin puheenjohtaja. "Viime vuonna meillä vieraili lähes 2 400 yritysjohtajaa, ohjelmistokehittäjää ja tutkijaa yli 50 maasta. He kokoontuivat kuuntelemaan asiantuntijoita, kirjailijoita, innovaattoreita ja ohjelmistokehittäjiä, jotka kertoivat omia ainutkertaisia näkemyksiään yli 286 istunnossa. Kilpailu tämän tapahtuman puhujapaikoista on tiukka: vuonna 2019 saimme lähes 2 000 hakemusta näihin himoittuihin paikkoihin. Kehotan puhujapaikan haluavia agilisteja lähettämään ehdotuksensa ajoissa."

Konferenssin puhujat valitaan kattavan vertaisarviointiprosessin kautta. Agile2020-konferenssin ehdotuksia otetaan vastaan 9. helmikuuta 2020 saakka.

Potentiaalisia esiintyjiä pyydetään tutustumaan konferenssin 18 aihealueeseen, joille ehdotuksia otetaan vastaan, ja lähettämään ehdotuksensa sille aihealueelle, joka parhaiten vastaa heidän omaa aihettaan. Aihealueet kattavat ketterän kehityksen kaikki näkökulmat, alkaen pienille tiimeille tarkoitetuista aloitusvinkeistä aina edistyneisiin, vuosien kokemukseen perustuviin yritystason strategioihin.

Agile Alliancen 19-vuotias globaali konferenssi on tärkein kansainvälinen, ei-kaupallinen konferenssi, joka käsittelee ohjelmistokehityksen ketteriä menetelmiä. Agile-konferenssissa tärkeintä on suhteiden luominen ja tiedon jakaminen. Osallistujat tulevat kaikkialta maailmasta, jotkut jopa useana vuonna peräkkäin, tapaamaan vertaisiaan ja ketterän maailman tärkeimpiä johtajia. Konferenssissa luodut suhteet, saatu tuki ja kerätty tieto muodostavat rikastuttavan ja pitkäkestoisen kokemuksen, joka auttaa niin yksilöitä kuin koko alaakin menestymään. Konferenssit ovat avoimia ja kiinnostavia, ja niissä esitellään innovatiivisia ideoita, jotka perustuvat todellisen maailman ketteriin sovellutuksiin. Jos haluat lähettää istuntoehdotuksen, klikkaa tästä.

Lisätietoja saat konferenssin verkkosivustolta.

Tietoja Agile Alliancesta

Agile Alliance on voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää ketterää ohjelmistokehitystä Agile Manifeston mukaisesti. Agile Alliancella on yli 69 000 jäsentä ja tilaajaa ympäri maailmaa, ja se toimii ketterien metodien periaatteiden ja niiden kehittäjille, organisaatioille ja loppukäyttäjille tuoman lisäarvon puolestapuhujana. Agile Alliance järjestää ja tukee tapahtumia tuodakseen ketterän yhteisön yhteen maailmanlaajuisesti. Agile2020-konferenssi pidetään 20.–24. heinäkuuta Orlandossa, Floridassa.

Median yhteyshenkilö

Pam Hughes

markkinointipäällikkö, Agile Alliance

