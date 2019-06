AgileOne annonce la désignation de Tatiana Ohm, directrice générale Europe

TORRANCE, Californie, 19 juin 2019 /PRNewswire/ -- AgileOne, société mondiale offrant des solutions de gestion de la main-d'œuvre, a sélectionné Tatiana Ohm au poste de directrice générale Europe. Basée dans les bureaux de Francfort d'AgileOne, Tatiana est responsable de la gestion des opérations quotidiennes et du développement commercial d'AgileOne au sein de l'Union européenne (UE).

« Tatiana est une dirigeante hautement qualifiée qui apporte une expérience précieuse permettant de renforcer nos opérations en Europe », a déclaré Brian Clark, vice-président principal d'AgileOne. « Son approche orientée sur les résultats et sa capacité à raisonner stratégiquement joueront un rôle crucial dans le développement de la présence d'AgileOne sur un marché critique, et renforceront nos relations avec nos clients dans la région. »

Tatiana apporte plus de 20 années d'expérience pertinente à ce poste chez AgileOne, ayant précédemment occupé des fonctions de direction exécutive avec un accent global multinational. Sa réussite à ces postes prouve sa solide expérience dans la délivrance d'un service clients de classe mondiale, de gains de parts de marché, et de croissance du chiffre d'affaires.

« Je suis heureuse de rejoindre AgileOne. Pour moi, cela passe par le fait de relever de nouveaux défis au sein d'une société mondiale qui représente l'excellence en termes de service clients, d'innovation technologique et de vitesse de commercialisation, et qui présente de grandes ambitions pour exceller en Europe », a déclaré Tatiana Ohm, directrice générale Europe. « Je suis ravie de faire partie de l'équipe et je suis impatiente de soutenir les solutions primées d'AgileOne auprès des clients européens qui ont tant à gagner en travaillant avec un leader du secteur qui possède les ressources nécessaires pour résoudre les défis relatifs à la main-d'œuvre. »

Tatiana est titulaire d'un diplôme de troisième cycle en Gestion avancée et administration des affaires de l'École européenne de gestion et de technologie, ainsi que d'un master en biochimie de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg. Elle dirige le groupe de travail d'Asie du Sud-Est pour la Confédération mondiale de l'emploi, une organisation à but non lucratif qui soutient les intérêts communs du secteur de l'emploi à travers le monde.

À propos d'AgileOne

Qu'il s'agisse de technologies de pointe ou de services primés, AgileOne possède les ressources nécessaires pour fournir une gestion des talents véritablement globale. Les prestataires satisfaisants sont capables de fournir économies de coûts, réduction des risques, gestion des fournisseurs, et acquisition de talents ; en revanche, les partenaires d'excellence soutiennent vos objectifs commerciaux et gèrent la législation et les réglementations, ainsi que les tendances qui façonneront l'avenir. Allez au-delà des programmes traditionnels autour de la main-d'œuvre, en vous rapprochant d'un partenaire de conseil unique, qui comprend vos objectifs et la manière dont vous pouvez les réaliser. Détenue par des femmes et des minorités, la société exerce ses activités dans 32 pays à travers le monde. Un monde. Une main-d'œuvre. Un prestataire. AgileOne.

