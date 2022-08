Agility schließt Übernahme von Menzies Aviation für 763 Millionen Pfund ab

Durch den Deal entsteht der weltweit größte Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen

KUWAIT CITY, 4. August 2022 /PRNewswire/ -- Agility , ein Unternehmen für Lieferkettendienstleistungen, Infrastruktur und Innovation, gab bekannt, dass es die Übernahme des britischen Unternehmens John Menzies PLC abgeschlossen hat und das Unternehmen mit seinem National Aviation Services (NAS) zu einem weltweit führenden Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen in 58 Ländern zusammenführen wird.

Nach der Integration wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Menzies Aviation firmieren und gemessen an der Zahl der Länder das größte Luftfahrtunternehmen der Welt und gemessen an der Zahl der bedienten Flughäfen das zweitgrößte sein.

Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Menzies Aviation Luftfrachtdienste, Treibstoffdienste und Bodendienste an Flughäfen auf sechs Kontinenten anbieten. Der gemeinsame Umsatz von Menzies und NAS lag 2021 bei über 1,5 Milliarden Dollar. Das neue Unternehmen wird ca. 35.000 Mitarbeiter beschäftigen und auf 254 Flughäfen in 58 Ländern tätig sein und jährlich 600.000 Flugzeugumläufe, 2 Millionen Tonnen Luftfracht und 2,5 Millionen Betankungsvorgänge abwickeln.

„Menzies und NAS werden den Weltmarktführer im Bereich der Luftfahrtdienstleistungen schaffen", sagte Hassan El-Houry, der Vorsitzender des fusionierten Unternehmens wird, nachdem er zuvor die Rolle des CEO von NAS innehatte.

„Wir werden über die Größe und die Ressourcen verfügen, um zu expandieren und zu wachsen, wenn sich die Branche von der COVID-19-Pandemie erholt. Die kommerzielle Luftfahrt ist ein wichtiger Motor des globalen Wirtschaftswachstums, und unsere Kunden brauchen Partner, auf die sie sich verlassen können, wenn das Flugaufkommen wieder steigt

Zu den Kunden des Unternehmens gehören Air Canada, Air China, Air France-KLM, America Airlines, British Airways, Cathay Pacific, EasyJet, Emirates, Ethiopian, FlyDubai, Frontier Airlines, IAG, Jazeera, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, Turkish, United Airlines, WestJet und Wizz Air.

„Durch den Zusammenschluss von Menzies und NAS erhalten unsere Kunden einen erstklassigen Service, ein erweitertes Produktangebot und die besten Sicherheitspraktiken der Branche an Flughäfen auf sechs Kontinenten", sagte Philipp Joeinig, CEO von Menzies Aviation, der auch CEO des fusionierten Unternehmens sein wird. „Die Unterstützung von Agility gibt uns die Ressourcen, um innovative Lösungen für wachsende und zukunftsorientierte Kunden anzubieten und unsere Talente, Technologie und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln - entscheidende Faktoren für unseren zukünftigen Erfolg. Das bedeutet auch, dass wir gut positioniert sind, um unsere Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Lieferkette und beim Arbeitskräftemangel zu unterstützen

Tarek Sultan, stellvertretender Vorsitzender von Agility, sagte: "Dies ist ein neues Kapitel für Agility, Menzies und NAS. Durch die Übernahme von Menzies und die Kombination mit NAS hat Agility die Möglichkeit, einen größeren Wert in beiden Bereichen zu schaffen. Agility kann auf ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum in den letzten zwei Jahrzehnten zurückblicken, das sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen vorangetrieben wurde, und diese jüngste Transaktion ist Teil unserer Strategie, dieses Wachstum weiter zu beschleunigen. Für Agility entsteht durch diese Übernahme das größte eigene und betriebene - "kontrollierte" - Unternehmen im Agility-Portfolio, gemessen an Umsatz, Mitarbeiterzahl und globaler Präsenz. Wir freuen uns darauf, den neuen Menzies mit der Unterstützung von Agility aufsteigen zu sehen"

Die Vorstände von Agility und Menzies einigten sich am 30. März auf ein Barangebot von Agility zum Erwerb von 100% der an der Londoner Börse gehandelten Menzies-Stammaktien für 608 Pence pro Aktie. Der Wert von Menzies beträgt ca. 571 Mio. £ auf voll verwässerter Basis und ca. 763 Mio. £ auf Basis des Unternehmenswertes.

Über Agilität

Agility ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lieferkettendienstleistungen, Infrastruktur und Innovation. Sie ist ein Pionier in den Schwellenländern. Agility ist ein Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen, darunter ein Logistikparkunternehmen, das zu den größten privaten Eigentümern von Lager- und Industrieimmobilien im Nahen Osten und in Afrika gehört, ein Luftfahrtdienstleistungsunternehmen, ein Unternehmen für Flüssigtreibstofflogistik sowie Unternehmen, die Dienstleistungen in den Bereichen Zolldigitalisierung, dezentrale Infrastruktur, E-Commerce und digitale Logistik sowie gewerbliche Immobilien und Facility Management anbieten. Agility investiert auch in Innovation, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit und verfügt über ein wachsendes Portfolio von börsennotierten und nicht börsennotierten Investitionspartnern, die ihre jeweiligen Branchen in einer Reihe von Sektoren umgestalten wollen.

Über Menzies Aviation

Menzies Aviation hat sich seit 1833 zu einem der weltweit größten Luftfahrtunternehmen mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten entwickelt. Das Unternehmen bietet zeitkritische Bodendienste, Treibstoffdienste und Luftfrachtdienste auf mehr als 210 Flughäfen in 41 Ländern an und wird dabei von einem Team aus 31.000 hochqualifizierten Mitarbeitern unterstützt. Erstklassige Sicherheit hat jeden Tag oberste Priorität. Zu den Kunden gehören Air Canada, Air China, Air France-KLM, American Airlines, Cathay Pacific, easyJet, Frontier Airlines, IAG, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, United Airlines, WestJet und Wizz Air.

Über National Aviation Services (NAS)

National Aviation Services wurde 2003 gegründet und ist ein in Kuwait ansässiges Luftfahrtdienstleistungsunternehmen, das in den aufstrebenden Märkten des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens führend ist. NAS ist eines der am schnellsten wachsenden Luftfahrtdienstleistungsunternehmen in Schwellenländern und wird von Agility unterstützt.

