Agilyx accepte une collaboration exclusive avec TechnipFMC afin d'explorer de nouvelles voies pour le polystyrène post-consommation et de promouvoir une économie circulaire

PORTLAND, Oregon, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- Agilyx Corporation (« Agilyx »), le leader du recyclage chimique de plastiques post-consommation en polymères, produits chimiques et carburants à faible teneur en carbone, a annoncé aujourd'hui sa collaboration exclusive avec TechnipFMC pour le développement d'un processus de purification de l'huile de styrène Agilyx permettant d'obtenir un styrène de grande pureté. Cette collaboration est le fruit de plus d'un an d'évaluation et de la volonté de la société d'élargir son offre en matière de transition énergétique et d'économie circulaire.

La collaboration entre Agilyx et TechnipFMC, reposera sur l'expertise des deux entreprises et ouvrira de nouvelles voies de production de styrène à partir de produits en polystyrène post-consommation. Le processus de purification développé sera intégré à la technologie de dépolymérisation existante d'Agilyx et augmentera le pourcentage de styrène et de polystyrène recyclés sur le marché. Bien qu'il soit fabriqué à partir de polystyrène post-consommation, le styrène recyclé devrait conserver toutes les propriétés et fonctionnalités du styrène traditionnel.

Le polystyrène est couramment utilisé dans le secteur des produits de consommation et des emballages commerciaux. Il s'agit d'un plastique polyvalent pouvant être utilisé sous forme solide ou de mousse.

« Cette collaboration représente une étape importante pour répondre à la demande croissante de produits à base de plastique recyclé. », a déclaré Joe Vaillancourt, PDG d'Agilyx, « La demande de matières recyclées augmente à l'échelle mondiale en raison de la législation et des objectifs de développement durable des principaux propriétaires de marques. Nous sommes ravis de travailler avec TechnipFMC, une entreprise axée sur les technologies durables et l'augmentation de la valorisation du plastique. »

Selon Stan Knez, président de TechnipFMC Process Technology : « Cette collaboration avec Agilyx fait écho à l'objectif stratégique de TechnipFMC et à son volet Technip Energies consistant à introduire des technologies de processus durables sur le marché en développant une technologie d'économie circulaire pour un plastique clé largement utilisé dans le monde. »

À propos de TechnipFMC

TechnipFMC est un leader mondial des projets sous-marins, côtiers/au large et en surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production exclusifs, notre expertise intégrée et nos solutions complètes, nous transformons l'économie des projets de nos clients.

Nous occupons une place privilégiée qui nous permet d'offrir une plus grande efficacité au fil du cycle de vie d'un projet, de son concept à sa livraison, et au-delà. Des technologies innovantes et une plus grande efficacité, notre offre ouvre à nos clients de nouvelles possibilités de développer leurs ressources pétrolières et gazières.

Chacun de nos plus de 37 000 employés est motivé par notre engagement constant envers nos clients et notre culture d'innovation intentionnelle, par les conventions stimulantes de notre secteur et par notre réflexion constante sur la manière d'obtenir les meilleurs résultats.

Notre site web www.TechnipFMC.com est une source d'informations importantes sur notre société. Pour en savoir plus sur TechnipFMC et sur la manière dont nous améliorons les performances de l'industrie énergétique mondiale, rendez-vous sur www.TechnipFMC.com et suivez notre compte Twitter @TechnipFMC.

À propos d'Agilyx Corporation

Agilyx fait figure de leader et de pionnier du recyclage chimique des flux de plastique post-consommation difficiles à recycler en matières premières et carburants circulaires de grande valeur et à faible taux de carbone. La société a mis au point le premier système capable de recycler les déchets de polystyrène en monomère de styrène qui servent ensuite à fabriquer de nouveaux produits en polystyrène (« PS »). La société a également commercialisé une technologie qui convertit les mélanges de plastiques en pétrole brut de haute qualité. À partir de ces premiers produits premiers sur le marché, la société a depuis élargi sa plateforme de produits à une vaste gamme de composés chimiques, polymères et carburants sur mesure à faible taux de carbone. Agilyx travaille avec des prestataires de services de gestion des déchets, des municipalités, des raffineurs et des entreprises privées et publiques afin de mettre au point des solutions industrielles en circuit fermé pour les mélanges de déchets plastiques. Contactez-nous pour faire recycler vos flux de déchets plastiques à l'adresse [email protected]. Pour davantage d'informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez notre site www.agilyx.com.

Contact pour les médias

John Desmarteau, directeur des communications et des affaires gouvernementales

[email protected]

(503) 597-6406

Annette Morgan

TechnipFMC Process Technology

+1 281-249-2475

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1154285/Agilyx_Logo.jpg

Related Links

agilyx.com



SOURCE Agilyx