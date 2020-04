Agilyx ansetter nye ledere

PORTLAND i Oregon, 27. april 2020 /PRNewswire/ – Agilyx Corporation («Agilyx»), lederen innen kjemisk gjenvinning av brukt plast til polymerer, kjemikalier og drivstoff med lite karbon, kunngjorde i dag ansettelsen av tre nye ledere: Chief Financial Officer Russell Main, General Council William St. Lawrence samt bransjerådgiver Robert Walsh, som vil lede selskapets maritime brennstoff-forretninger. De nye lederne og rådgiverne er ansatt for å styrke Agilyx' vekst.

Main har over 25 års erfaring innen økonomi og drift samt eksepsjonelle resultater innen optimalisering av økonomi, drift, teknologi og lønnsomhet i svært regulerte og komplekse globale miljøer. Main vil utnytte erfaringen sin innen internasjonal vekst, kommersielle og økonomiske transaksjoner og utvikling av infrastruktur for å hjelpe Agilyx med å innfri en voksende internasjonal etterspørsel. Main vil overta CFO-stillingen fra William Cooper, som i de siste tre årene har hatt en dobbel rolle som CFO og SVP for strategi og utvikling. Nyansettelsen gjør at Cooper kan fokusere på forretningsutviklingen og vekstmulighetene selskapet støtter.

St. Lawrence har med seg 22 år med ulik ekspertise innen hjemlig og internasjonal lov, samt ledererfaring innen selskapsutvikling. Erfaringen hans omfatter partnerskap, verdipapirer, M&A, risikovillig kapital, børsnoterte forhandlinger, kontraktsforhandlinger, lisensiering, åndsverk, patenter, porteføljer, rettstvister, selskapsstyring, eiendom, statlige anliggender, bedrifters etterlevelse og regulatoriske forhold.

Walsh slutter seg til Agilyx som en ekspert innen bransjerådgivning og vil jobbe med en ny plattform selskapet utvikler for å skape maritimt drivstoff fra brukt plast. Dette drivstoffet med ekstremt lavt sulfur- og karboninnhold vil bidra til å innfri de nye kravene til International Maritime Organization (IMO), som begrenser vekten av sulfur i drivstoffet til havgående fartøyer til 0,5 %, ned fra 3,5 %. Walsh er en energileder med over 40 års erfaring, deriblant innen global oljeforsyning og handel hos Royal Dutch Shell og Chemoil.

«Det er en glede å kunne ønske Bill, Russ og Bob velkommen til Agilyx-teamet. Til sammen har de nesten 100 år med ledererfaring som vil hjelpe Agilyx med å møte økende etterspørsel og muligheter i markedet», sa administrerende direktør Joe Vaillancourt i Agilyx. «I løpet av de kommende månedene vil Agilyx fortsette å utvide teamet sitt, og det er takket være det eksisterende teamet at vi kan tiltrekke oss slike talenter.»

Om Agilyx Corporation

Agilyx er en ledende pioner innen kjemisk resirkulering av brukte plaststrømmer som er vanskelige å resirkulere, og resirkulerer dem om til sirkulærbare råmaterialer og til brennstoff av høy verdi, men som likevel er lavkarbon. Selskapet har utviklet det første systemet som er i stand til å resirkulere polystyrenavfall om til styrenmonomer som igjen brukes til å lage nye polystyrenprodukter («PS»). Selskapet har også kommersialisert en type teknologi som konverterer blandet plast om til høykvalitetsråolje. Etter at de var først ute med å markedsføre disse produktene, har selskapet senere utvidet produktplattformen sin til et bredt spekter av tilpassede lavkarbonkjemikalier, polymerere og drivstoff. Agilyx jobber med leverandører av avfallstjenester, kommuner, raffinerier og både private og offentlige virksomheter for å utvikle industrielle løsninger med lukkede kretser for blandet avfallsplast. Kontakt oss på [email protected] for å få resirkulert plastavfallsstrømmene dine. For mer informasjon, følg oss på sosiale medier og besøk oss på www.agilyx.com.

