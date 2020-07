Agilyx ilmoittaa listautumiseen valmistavista muutoksista johdossa ja hallituksessa

PORTSMOUTH, New Hampshire, 7. heinäkuuta 2020 /PRNewswire/ -- Kemiallisen kierrätysalan johtava toimija Agilyx AS ("Agilyx") ilmoitti tänään muutoksista johtoryhmässään ja hallituksessaan. Muutosten tarkoitus on valmistella Pohjoismaiden alueella loppuvuodeksi kaavailtua listautumista.

Virgin Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Norris on astunut Agilyxin hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Norris on ollut Agilyxin hallituksen jäsen vuodesta 2014 asti.

Elokuun 17. päivästä lähtien yhtiön toimitusjohtajana toimii Tim Stedman. Stedman tulee Agilyxille toimittuaan Trinseolla palkkalistoilla tittelillä SVP of Strategy and Corporate Development. Trinseo on maailmanlaajuisesti toimiva materiaaliyhtiö, joka keskittyy muovin, lateksin ja kumin valmistamiseen. Ennen Trinseota Stedman työskenteli yli 20 vuoden ajan ExxonMobil Chemicalilla erilaisissa ylemmissä operatiivisissa ja kehitystehtävissä. Stedman asuu Sveitsissä.

Agilyxin nykyinen toimitusjohtaja Joe Vaillancourt siirtyy johtajaksi Cyclyx International, Inc.:iin, jonka Agilyx perusti hiljattain edistääkseen muoviraaka-aineenhallintaliiketoimintaansa. Vaillancourt asuu New Hampshiren Portsmouthissa.

Peter Norris kommentoi: "Haluan kiittää Joeta ja toivottaa Timin tervetulleeksi. Yhdessä heillä on maailmanluokan osaaminen jätteidenhallinnassa sekä kemikaali- ja muoviteollisuudesta. Ne ovat keskeisiä aloja Agilyxin pitkän tähtäimen strategialle, joka tähtää muuttamaan muovin kierrätysprosenttia koko maailmassa."

Joe Vaillancourt sanoo: "Tämä on jännittävää aikaa Agilyxille. Olen ollut mukana kaupallistamassa ja kehittämässä yrityksiä sekä teknologiaa yli 30 vuoden ajan, ja Agilyxillä olen keskittynyt tuomaan yhtiön tähän käännekohtaan. Odotan innolla, että pääsen keskittymään liiketoiminnan muoviraaka-ainepuoleen, joka on kiinteä osa kemiallista kierrätystä."

Agilyx toivottaa myös uuden hallituksen jäsenen Preben Rasch-Olsenin tervetulleeksi. Rasch-Olsen on tällä hetkellä norjalaisen suvun omaisuudenhoitoyhteisön Carucel Holdingin investointijohtaja. Aiemmin Rasch-Olsen työskenteli Svenska Handelsbankenissa ja Carnegiessa osakeanalyytikkona yhteensä 18 vuoden ajan kohteinaan yhtiöitä uusiutuvan energian, vähittäiskaupan ja kuluttajatuotteiden sektoreilta. "Preben on hyvin tervetullut. Hänen asiantuntemuksensa julkisten yhtiöiden analysoimisessa sekä pääomasijoittamisesta tuo Agilyxin hallitukseen arvokasta näkemystä", sanoo Norris.

