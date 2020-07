Agilyx kunngjør endringer i styreverv og ledelsen som en del av forberedelsene til notering

Portsmouth i New Hampshire, 7. juli 2020 /PRNewswire/ – Agilyx AS («Agilyx»), en bransjeleder innen kjemisk gjenvinning, kunngjorde i dag endringer i ledergruppen og styret for å forberede en offentlig finansiell notering for Norden forventet innen slutten av året.

Peter Norris, styreleder i Virgin Group, har overtatt styrelederstillingen i Agilyx. Norris har sittet i Agilyx-styret siden 2014.

Fra og med 17. august blir Tim Stedman administrerende direktør i selskapet. Stedman tiltrer stillingen etter å ha fungert som SVP for strategi- og bedriftsutvikling i Trinseo, et globalt materialfirma med fokus på produksjon av plast, lateks og gummi. Før tiden i Trinseo tilbrakte Stedman mer enn 20 år hos ExxonMobil Chemical i forskjellige ledende drifts- og utviklingsroller. Stedman skal jobbe fra Sveits.

Agilyxs nåværende administrerende direktør Joe Vaillancourt påtar seg rollen som president for Cyclyx International, Inc., et selskap nylig lansert av Agilyx for å fremme dets administrasjonsvirksomhet av råstoff. Vaillancourt skal jobbe fra Portsmouth i New Hampshire.

Peter Norris kommenterte: «Jeg vil både takke Joe og ønske Tim velkommen. Sammen er de i besittelse av ferdigheter i verdensklasse når det gjelder avfallshåndtering og innenfor kjemikal- og plastindustrien. Disse er sentrale pilarer i Agilyxs langsiktige strategi for å transformere den globale resirkulerbarheten av plast.»

Joe Vaillancourt sa: «Dette er en spennende tid for Agilyx. Jeg har jobbet med kommersialisering og markedsføring av selskaper og teknologier i over 30 år, og fokuset mitt i Agilyx har vært å få selskapet til dette vendepunktet. Jeg ser frem til å konsentrere meg om råstoffsiden av plasten – en integrert del av kjemisk gjenvinning.»

Agilyx ønsker også Preben Rasch-Olsen velkommen som nytt styremedlem. Rasch-Olsen er for tiden investeringsdirektør i Carucel Holding, en norsk familiebedrift. Tidligere arbeidet Rasch-Olsen som aksjeanalytiker i Svenska Handelsbanken og Carnegie i til sammen 18 år – med hovedansvar for selskaper innen sektorene fornybar energi, detaljhandel og forbruksvarer. «Vi ønsker Preben velkommen. Hans ekspertise som offentlig bedriftsanalytiker og nå som hovedinvestor bidrar med et verdifullt perspektiv til Agilyxs styre», sa Norris.

Om Agilyx Corporation

Agilyx er en ledende pioner innen kjemisk resirkulering av brukte plaststrømmer som er vanskelige å resirkulere, og gjenvinner dem til produkter som sirkulær, råmateriallignende plast, kjemiske mellomprodukter og brensler. Selskapet har ikke bare utviklet disse first-to-market-produktene, men også et råstoffadministrasjonsselskap kalt Cyclyx International, Inc. Selskapet samarbeider med leverandører av avfallstjenester, kommuner, petrokjemiske aktører samt flere merke- og detaljhandelsbedrifter for å utvikle lukket-sløyfe-gjenvinningsløsninger for blandet plastavfall. Kontakt oss på [email protected] for å få resirkulert plastavfallsstrømmene dine. For mer informasjon, følg oss på sosiale medier og besøk oss på www.agilyx.com.

