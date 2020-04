Agilyx laajentaa johtoryhmäänsä

PORTLAND, Oregon, 29. huhtikuuta 2020 /PRNewswire/ -- Muovien käytönjälkeisen polymeereiksi, kemikaaleiksi ja matalahiilisiksi polttoaineiksi kierrättämisen alajohtaja Agilyx Corporation ("Agilyx") ilmoitti tänään lisäävänsä johtoryhmäänsä kolme jäsentä: Talousjohtaja Russell Mainin, lakijohtaja William St. Lawrencen ja toimialaneuvonantaja Robert Walshin, joka luotsaa yhtiön laivapolttoaineliiketoimintaa. Johto- ja neuvonantajaryhmän lisäysten tarkoitus on tukea Agilyxin kasvua.

Mainilla on yli 25 vuoden rahoitus- ja operatiivinen kokemus sekä poikkeuksellisen menestyksekäs tausta rahoituksen optimoinnin, operatiivisen toiminnan, teknologian sekä tuottavuuden aloilla tiukasti säännellyissä ja monimutkaisissa globaaleissa ympäristöissä. Main auttaa Agilyxiä vastaamaan sen kasvaviin kansainvälisiin vaatimuksiin hyödyntämällä kokemustaan kansainvälisestä kasvusta, kaupallisen ja rahoitusalan liiketoimista sekä infrastruktuurikehityksestä. Main perii talousjohtajan paikan William Cooperilta, joka on toiminut kaksoisroolissa (talousjohtaja ja Senior Vice President of Corporate Strategy and Development) edellisten kolmen vuoden ajan. Muutoksen ansiosta Cooper voi keskittyä liiketoimintakehityksen kasvaviin tehtäviin sekä yhtiön valitsemiin kasvutilaisuuksiin.

St. Lawrence tuo yhtiöön 22 vuoden laajan kokemuksen kotimaisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä sekä johtotason tehtävistä yhtiöiden ja liiketoiminnan kehitystyössä. Hänen kokemuksensa kattaa kumppanuudet, arvopaperit, yrityskaupat, pääomasijoitukset, pörssilistautumiset, sopimusneuvottelut, lisensoinnin, immateriaalioikeudet, patenttisalkut, oikeustoimet, johtamis- ja hallintoprosessit, kiinteistöt, hallitusasiat, yhtiön vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyasiat.

Walsh tulee Agrilyxiin toimialan asiantuntijana edistämään yhtiön uusia pyrkimyksiä, jotka keskittyvät meripolttoaineen valmistamiseen käytönjälkeisestä muovista. Nämä ultramatalarikkiset, matalahiiliset polttoaineet auttavat vastaamaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn uusiin säännöksiin, jotka rajoittavat merialusten polttoaineen rikkipitoisuuden aiempien 3,5 painoprosentin sijasta 0,5 painoprosenttiin. Walshilla on energia-alan johtotehtävistä yli 40 vuoden kokemus, joka kattaa globaalin öljytuotannon ja -kaupan Royal Dutch Shellillä ja Chemoililla.

"Toivotamme Billin, Russin ja Bobin ilolla tervetulleiksi Agilyx-tiimiin. Heillä on yhteensä melkein 100 vuotta johtotason kokemusta, jonka avulla Agilyx voi vastata markkinoiden lisääntyviin tilaisuuksiin ja vaatimuksiin", sanoo Agilyxin toimitusjohtaja Joe Vaillancourt. "Tulevina kuukausina Agilyx kasvattaa tiimiään edelleen, ja nykyisen tiimin saavutuksista kertoo se, että laadukkaita tulijoita riittää."

Tietoa Agilyx Corporationista

Agilyx on johtaja ja uranuurtaja vaikeasti kierrätettävien käytönjälkeisten muovivirtojen kemiallisessa kierrättämisessä arvokkaiksi matalahiilisiksi kierrätysraaka-aineiksi ja polttoaineiksi. Yhtiö kehitti ensimmäisen järjestelmän polystyreenijätteen kierrättämiseksi styreenimonomeeriksi, josta valmistetaan sitten uusia polystyreenituotteita. Yhtiö on myös kaupallistanut teknologian, jolla sekamuovia muunnetaan korkealaatuiseksi raakaöljyksi. Näiden uraauurtavien tuotteiden jälkeen yhtiö on laajentanut tuotevalikoimansa laajaksi räätälöityjen matalahiilisten kemikaalien, polymeerien ja polttoaineiden kirjoksi. Agilyx tekee yhteistyötä jätehuoltopalvelujen tarjoajien, kuntien, jalostajien sekä yksityisten ja julkisten yhtiöiden kanssa kehittääkseen teollisia suljetun kierron ratkaisuja sekamuovijätteelle. Kierrätä jätemuovivirtasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Lisätietoa saat seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa sekä vierailemalla osoitteessa www.agilyx.com.

Median yhteyshenkilö

John Desmarteau, Director of Communications and Government Affairs

[email protected]

(503) 597-6406

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1154285/Agilyx_Logo.jpg

Related Links

https://www.agilyx.com



SOURCE Agilyx