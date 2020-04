Agilyx udvider sit ledelsesteam

PORTLAND, Oregon, USA, 29. april 2020 /PRNewswire/ -- Agilyx Corporation ("Agilyx"), der er førende inden for kemisk genanvendelse af brugt plastik som polymerer, kemikalier og brændstoffer med lavt kulstofindhold, annoncerede i dag udvidelsen af sit ledelsesteam med tre medlemmer: Russell Main, finansdirektør, William St. Lawrence, juridisk direktør, og branchekonsulent Robert Walsh, der fremover skal stå for virksomhedens aktiviteter inden for skibsbrændstof. Udvidelsen af ledelses- og rådgivningsteamene sker for at understøtte væksten i Agilyx.

Russell Main har mere end 25 års erfaring inden for økonomi og drift og har opnået imponerende resultater inden for optimering af økonomi, drift, teknologi og indtjeningsevne i stærkt regulerede og komplekse globale miljøer. Russell Main skal bruge sine erfaringer i international vækst, kommercielle og finansielle transaktioner og infrastrukturudvikling til at bistå Agilyx med at imødekomme den voksende internationale efterspørgsel. Russell Main overtager finansdirektørstillingen efter William Cooper, som i de sidste tre år har indtaget en dobbeltstilling som finansdirektør og koncerndirektør for koncernstrategi og udvikling. Ændringen giver William Cooper mulighed for at koncentrere sin indsats om væksten i forretningsudviklingen og vækstmulighederne, som virksomheden understøtter.

William St. Lawrence kommer med 22 års erfaring med ekspertise i national og international lov samt ledelsesstillinger inden for koncern- og forretningsudvikling. Hans erfaringer omfatter partnerskaber, værdipapirer, virksomhedsfusioner og -overtagelser, venturekapital, børsintroduktioner, kontraktforhandlinger, licensudstedelser, intellektuel ejendom, patentporteføljer, retssager, selskabsledelse, fast ejendom, regeringsanliggender, koncern-compliance og lovgivningsmæssige anliggender.

Robert Walsh slutter sig til Agilyx i sin egenskab af branchekonsulent, der skal fremme en ny platform, som virksomheden udvikler, der fokuserer på at producere brændstof af brugt plastik til skibe. Disse brændstoffer med ultralavt indhold af svovl og kulstof vil overholde kravene i IMO's (International Maritime Organisation) nye bestemmelser, der begrænser svovlindholdet i brændstof til oceangående skibe til 0,5 %, en reduktion fra 3,5 %. Robert Walsh har været leder inden for energisektoren med over 40 års erfaring, herunder global olieforsyning og handel hos Shell og Chemoil.

"Det glæder os meget at ønske Bill, Russ og Bob velkommen til Agilyx-teamet. De kommer med næsten 100 års ledelseserfaring, der vil hjælpe Agilyx med at dække de voksende markedsmuligheder og efterspørgsler," udtalte Joe Vaillancourt, admin. direktør hos Agilyx. "Agilyx vil i de kommende måneder fortsætte udvidelsen af sit team, og det er det eksisterende teams fortjeneste, at vi kan tiltrække nye ledere med så høje kvalifikationer."

Om Agilyx Corporation

Agilyx er en førende virksomhed og pioner inden for kemisk genbehandling af vanskeligt genbrugelige plastprodukter til cirkulære råvarer og brændstoffer med høj værdi og lavt kulstofindhold. Virksomheden har udviklet det første system til genbrug af polystyrenaffald som styrenmonomer, som derefter bruges til at fremstille nye produkter af polystyren (PS). Virksomheden har også introduceret en teknologi på markedet, der konverterer blandede plasttyper til råolie af høj kvalitet. Virksomheden har derefter på basis af disse produkter, der var de første på markedet, udvidet sin produktportefølje til en bred vifte af tilpassede kemikalier med lavt kulstofindhold, polymerer og brændstoffer. Agilyx samarbejder med renovationsvirksomheder, kommuner, raffinaderier og såvel private som offentlige virksomheder om at udvikle industrielle løsninger til affald af blandede plasttyper i lukkede kredsløb. Kontakt os på [email protected] for at få dit plastaffald genbrugt. Følg os på de sociale medier, og besøg os på www.agilyx.com for at få flere oplysninger

