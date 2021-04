Agiomix devient l'opérateur officiel du projet de séquençage de génome égyptien

Agiomix a été choisie pour être l'opérateur officiel du projet. Dans le cadre de son mandat, l'entreprise fournira un soutien technique et opérationnel pour le projet conformément au contrat signé avec le Centre de recherche et de médecine régénératrice d'Égypte, responsable de la gestion du projet.

Walaa Allam, directeur associé du développement commercial d'Agiomix, a commenté l'information : « Nous sommes vraiment fiers de participer au projet de séquençage du génome égyptien. Nous croyons que notre expertise en génomique dans la région nous permettra d'offrir le soutien nécessaire à ce projet ambitieux. »

À propos d'Agiomix

Agiomix est un laboratoire de génétique clinique et de diagnostics spécialisés de premier plan, au service des patients, des professionnels de santé et des laboratoires partenaires dans le monde entier, en particulier sur les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Agiomix est accrédité CAP et ISO 15189. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.agiomix.com .

