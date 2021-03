Agiomix reçoit la première accréditation ISO 15189 pour le séquençage de nouvelle génération dans la région

Le Dr Walaa Allam, directeur associé du développement commercial d'Agiomix, a déclaré : « Grâce à cette accréditation internationale supplémentaire réputée, Agiomix a maintenant la capacité unique d'offrir à ses partenaires de santé et à ses patients des services de diagnostic clinique inégalés dans le domaine de la génétique. Nous sommes très heureux et honorés par cette accréditation et nous espérons une plus grande reconnaissance internationale à mesure que nos services et notre gamme s'agrandissent. »

M. Saman Setoudeh, directeur de l'assurance qualité chez Agiomix Labs, a décrit le processus par lequel le laboratoire est passé comme étant « rigoureux et minutieux ». Il a également salué le processus d'examen et a expliqué que « l'accréditation ISO renforcera le laboratoire et lui permettra d'être à la tête de la génétique clinique ».

À propos d'Agiomix Labs

Agiomix est un laboratoire de génétique clinique et de diagnostics spécialisés de premier plan, au service des patients, des professionnels de santé et des laboratoires partenaires dans le monde entier, en particulier sur les marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Agiomix est à la fois accrédité CAP et ISO 15189.

