AGORA Telecom fecha balanço do primeiro semestre e prevê crescimento de 40% em Vendas para este ano

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AGORA Telecom, empresa brasileira de destaque na distribuição de soluções e produtos de Telecomunicações, anuncia o resultado do primeiro semestre deste ano, apontando para um crescimento superior a 40% em Vendas para o ano de 2020.

A companhia credita parte deste bom resultado ao aumento da demanda por soluções e equipamentos destinados aos provedores de acesso à internet (ISPs), que foi acelerada pela descentralização das operações das empresas, face à pandemia do COVID-19. Essa migração forçada significa de fato uma antecipação do processo de digitalização das companhias que já vinha ocorrendo com a migração de forma definitiva das equipes para o trabalho remoto (homeoffice).

Outro importante fator de crescimento foi o significativo aumento de soluções de automatização pelas empresas de distribuição de Energia Elétrica, que na AGORA Telecom respondem por 15% da receita total. Podemos citar como exemplos a conquista de contratos para atender a grandes projetos desenvolvidos pela Neoenergia, Energisa e CPFL.

A AGORA Telecom vem ainda fazendo importantes movimentos de ampliação do seu portfólio de soluções bem como de expansão para outros setores tais como Transporte e Óleo&Gás que devem se consolidar ao longo de 2020 e próximos anos. Para isso reforçou o seu time de alta e média gestão, com a contratação de cerca de 10 executivos para as áreas de Vendas, Recursos Humanos e Marketing.

Para ocupar uma de suas diretorias comerciais, trouxe André Keffer, ex-Motorola Solutions. Para a diretoria de Recursos Humanos, contratou Sônia Reitermann que chegou com a missão inicial de implementar novas políticas voltadas à integração, motivação e produtividade da equipe – em tempos de isolamento social. Já como Head de Marketing e Comunicação soma-se ao time Alessandra Cecco, ex-Thales e LG, quem assume importantes desafios, como aumentar a visibilidade e posicionamento da marca da empresa nos setores em que atua.

Segundo Severino Sanches, presidente da AGORA Telecom, a companhia tem em seu DNA a busca continua por inovação, parcerias e oportunidades de negócio e, portanto, não descarta possíveis novas aquisições de empresas ou expansão da equipe.

Sobre a AGORA Telecom

Com 27 anos de atuação no mercado brasileiro, a AGORA Telecom ocupa posição de destaque na distribuição e fornecimento de soluções tecnológicas de ponta para o mercado denominado Enterprise. Tem se destacado como a maior parceira de Huawei para produtos e soluções de conectividade voltadas ao mercado de provedores de internet de banda larga (ISP). Além disso, é a distribuidora de produtos e soluções destinamos a radiocomunicação da Motorola Solutions.

No segmento de negócios de segurança eletrônica e videomonitoramento, a atuação da empresa se dá através da Unidade de Negócios de Segurança Eletrônica que conta com a ajuda das demais unidades de negócio da AGORA Telecom para uma oferta mais ampla em termos de portfólio a seus clientes tradicionais, completando um leque de produtos de alta tecnologia, acessórios e serviços de assistência técnica e pós-venda. Eleita pelo anuário de Telecom 2020 dentre as dez empresas do setor que mais cresceram em 2019, a AGORA Telecom possui centros de distribuição para consolidação e embarque de mercadorias localizados em Miami, Hong Kong e no Brasil (São Paulo e Espírito Santo).

FONTE AGORA Telecom

SOURCE AGORA Telecom