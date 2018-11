Agréée par UFI, l'AWE 2019 continue de proposer savoir-faire artisanal et qualité

Il aura seulement fallu 25 ans à l'Appliances & electronics World Expo (AWE) pour rattraper les grands salons internationaux organisés depuis plus d'un demi-siècle. Tout a donc été très vite. Toujours soucieuse de s'améliorer, l'AWE a accéléré la cadence, passant d'un événement bisannuel à un événement annuel, tout en élargissant son portefeuille d'appareils électroménagers pour y inclure davantage de domaines technologiques pour suivre l'évolution technologique et prédire la direction que prendrait le secteur.

Portée rapidement à l'international, l'AWE s'associera à l'AMK, l'association allemande pour les cuisines modernes, pour proposer un salon placé sous le thème « La vie du futur » en même temps que plus de dix membres de l'AMK dans un groupe rassemblant MHK, Kessebohmer, Hettich, Naber, Schott, Dein-Konfigurator , Vauth-Sagel, Ninka, Carat et nobilia à l'AWE 2019.

À l'heure où le marché chinois se développe rapidement et connaît une transformation critique, les consommateurs chinois, et en particulier ceux de la classe moyenne en plein essor, se détournent des appareils ménagers individuels au profit d'appareils ménagers haut de gamme, personnalisés et intégrés pour améliorer leur qualité de vie. On peut dire avec certitude que la cuisine moderne a un fort potentiel en Chine. Offrant le niveau de fabrication le plus élevé pour ce qui est des fours, des cuisinières, des appareils de cuisine encastrables et des cuisines intégrées, les appareils fabriqués en Allemagne allient fonctionnalité et esthétique, répondant parfaitement à la demande des consommateurs chinois.

La participation de grands menuisiers-ébénistes et fabricants d'appareils allemands comme nobilia à l'AWE 2019 témoigne non seulement de leur détermination à étendre le marché chinois avec leurs produits de pointe et leurs technologies sophistiquées, mais également consolider la place qu'occupe l'AWE en tant que plateforme mondiale pour les acteurs du secteur pour créer une expérience domestique de tout premier plan et mener des promotions stratégiques avec ses scénarios idéaux, ses utilisateurs et son environnement interactif.

