Agrandissement du centre de recherche de Porsolt : l'organisme développe ses services de découverte de médicaments

LAVAL, France, 16 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Porsolt SAS, un organisme de recherche préclinique (Clinical Research Organization ou CRO) bien établi dans le domaine du dépistage préclinique, de l'efficacité et de l'innocuité, étend son centre de recherche et vient d'achever une extension de 511 mètres carrés de son espace expérimental.

L'extension comprend les nouveaux domaines de recherche de Porsolt, des technologies de pointe, des capacités in vitro accrues et un portefeuille étoffé de modèles précliniques. Porsolt perfectionne ainsi sa capacité d'utiliser des outils prédictifs, y compris des modèles cellulaires, pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique et optimiser les circuits de découverte de médicaments.

L'espace de recherche supplémentaire intègre des laboratoires in vitro, notamment des laboratoires de Fluofarma de culture cellulaire, de cytométrie en flux, d'histologie, d'imagerie et d'analyse. Porsolt élargit également ses capacités ex vivo, en matière de chimie, de biochimie, de biomarqueurs et de logement pour les études in vivo.

« Il s'agit là du fruit de la croissance ininterrompue de Porsolt SAS ces dernières années, qui a absorbé de nouveaux domaines de recherche et d'expertise spécialisée », commente Dr Guillaume Froget, Président et PDG de Porsolt SAS. « Cette extension nous permettra de répondre plus précisément aux besoins de notre clientèle mondiale qui se développe, en couvrant davantage d'étapes du processus de découverte de médicaments. »

Porsolt peut se targuer d'une réputation internationale d'expertise dans les modèles physiopathologiques, les procédures personnalisées et les solutions sur mesure pour découvrir des traitements dans de nombreux domaines pathologiques, y compris les troubles psychiatriques et neurologiques, l'oncologie, la douleur aiguë et chronique, l'inflammation, les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques et alimentaires, la dermatologie, les dispositifs médicaux, utilisant des lignées cellulaires in vitro et des modèles in vivo des maladies pour diverses espèces. En outre, Porsolt assure l'évaluation de l'innocuité des médicaments candidats selon les BPL (bonnes pratiques de laboratoire), depuis le dépistage jusqu'aux études réglementaires avant les premières administrations chez l'homme, y compris la toxicologie prédictive, l'évaluation complète du risque cardiaque et le risque d'abus et de dépendance.

À propos de Porsolt

Situé à Genest-Saint-Isle, en France, Porsolt SAS collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des instituts universitaires et des organisations à but non lucratif, et propose des services spécialisés d'expérimentation préclinique dans de nombreux domaines pathologiques, systèmes et processus physiologiques. Porsolt assure des services de pharmacologie in vitro et in vivo de découverte, de dépistage, d'efficacité et d'innocuité à l'aide de techniques normalisées et innovantes en parfaite conformité avec les BPL (ICH S7). Pour en savoir plus au sujet de l'organisme, vous pouvez consulter le site à l'adresse www.porsolt.com ou envoyer un message à contact@porsolt.com

