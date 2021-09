Agricorp International lève 17,5 millions de dollars pour devenir la plus grande entreprise d'exportation d'épices en Afrique

Fondée en 2018 par Kenneth Obiajulu et Wale Omotimirin, Agricorp contribue à répondre à la demande croissante d'épices comme produit d'exportation. Les données du ministère de l'Agriculture du Nigeria montrent que, bien qu'il soit le troisième exportateur mondial de gingembre, la production de gingembre du Nigeria est estimée à 31 millions de tonnes, tandis que la demande est estimée à 65 millions de tonnes, ce qui laisse un écart de 34 millions de tonnes. Alors que le Nigeria représente plus de 16 % de la production mondiale de gingembre, il obtient moins de 4 % des parts de marché à l'exportation.

Kenneth Obiajulu , PDG d'Agricorp, a déclaré : « Nous pensons qu'en augmentant notre capacité à 7 000 tonnes, nous maximiserons les possibilités d'accroître les recettes en devises du Nigeria grâce à l'exportation, nous contribuerons à améliorer le PIB nigérian de l'agriculture, et nous servirons de modèle aux jeunes Africains qui rêvent d'être propriétaires d'entreprises agroalimentaires. Nous voulons leur montrer que c'est possible et également très gratifiant ».

Selon l'investisseur principal, Vami Nigeria : « Nous avons mené le tour de table parce que nous sommes convaincus qu'ils suivent une trajectoire de croissance claire, qu'ils sont dotés d'un fort impact social, d'une vision financière et qu'ils disposent de collaborations mondiales avec des partenaires clés. Plus important encore, les connaissances approfondies, la passion et la résilience de l'équipe sont inégalées.

Samirah Ade-Adebiyi, directrice générale d'AFEX, a déclaré : « Nos autres entreprises ont conclu des transactions avec Agricorp à plusieurs reprises et ont vu l'entreprise se développer au fil du temps. Maintenant, nous sommes déterminés à fournir le fonds de roulement dont ils ont besoin pour étendre leurs activités à n'importe quel niveau ».

Une approche audacieuse est nécessaire pour placer le Nigeria sur le radar des exportations mondiales en tirant parti des investissements pour créer des systèmes de transformation simples pour les épices et autres produits agricoles. Agricorp vise à être cette entreprise audacieuse à l'avant-garde de l'amélioration des systèmes alimentaires mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607025/Agricorp_team.jpg

SOURCE Agricorp International