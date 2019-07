Agrinos annonce le nouveau président de son conseil d'administration

OSLO, Norvège, 9 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'administration d'Agrinos est heureux d'annoncer la nomination à sa tête de Raj Kaul. Le 18 juin, les actionnaires ont approuvé ce choix lors de l'assemblée générale annuelle à Oslo (Norvège).

« Alors que la société ouvre de nouveaux marchés et génère des ventes dans le monde entier, Raj Kaul apporte l'expérience et les compétences nécessaires pour guider Agrinos dans cette nouvelle phase de croissance et d'expansion commerciale », déclare Frédéric de Stexhe, le président sortant.

Kevin Helash, PDG d'Agrinos, ajoute : « Le bilan incontestable de Raj Kaul, son esprit d'entreprise et sa connaissance approfondie du marché consolideront la position de leader qu'occupe Agrinos dans le secteur des produits biologiques agricoles. »

M. Kaul est associé-gérant de RK Associates, société de conseil aux entreprises qui exerce en Europe et en Inde. Avec plus de 30 années d'expérience dans la direction générale, ainsi que dans les fusions-acquisitions, il a occupé des postes de responsabilité chez Bayer AG et siège actuellement aux conseils d'administration de plusieurs sociétés de produits chimiques agricoles et de technologie du monde entier.

Le conseil d'administration d'Agrinos adresse ses remerciements les plus sincères à Frédéric de Stexhe, son président depuis janvier 2018. M. de Stexhe était entré au conseil en 2017 et y restera en qualité de membre.

À propos d'Agrinos

Agrinos est un fournisseur d'intrants de culture biologiques qui s'engage à améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture moderne. La gamme de produits biofertilisants et biostimulants d'Agrinos est innovatrice de nature et permet d'améliorer l'efficacité de la nutrition des plantes et l'efficacité de nombreux autres intrants de culture.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944699/Agrinos_Logo.jpg

Related Links

http://www.agrinos.com



SOURCE Agrinos