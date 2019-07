Agrinos anuncia novo presidente do conselho executivo

OSLO, Noruega, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O conselho da Agrinos tem o prazer de anunciar que Raj Kaul acaba de ser nomeado Presidente do Conselho Executivo. A nomeação foi aprovada pelos acionistas na reunião para a Assembleia Geral Anual, em 18 de junho, em Oslo, na Noruega.

"Com a Agrinos em busca de abrir novos mercados e gerar vendas em todo o mundo, Raj tem a experiência e o conhecimento necessários para conduzir a empresa por esta nova fase de crescimento e expansão comercial", disse um animado Presidente Frederic de Stexhe.

Kevin Helash, CEO da Agrinos, acrescentou, "O registro de sucessos comprovados que Raj traz para o cargo, com seu espírito empreendedor e profundo conhecimento do mercado em que atuamos, consolidará ainda mais a posição da Agrinos como fornecedor líder mundial em produtos biológicos."

Kaul é sócio executivo da RK Associates, uma empresa de consultoria com atuação na Europa e na Índia. Com mais de 30 anos de experiência em gestão em geral e em fusões e aquisições, ele deteve, anteriormente, cargos de liderança nos conselhos de diversas empresas do setor agroquímico e de tecnologia, com sedes em todo o mundo.

O Conselho da Agrinos cumprimenta e parabeniza Frederic de Stexhe por sua atuação como Presidente Executivo desde janeiro de 2018. De Stexhe passou a fazer parte do conselho em 2017 e continuará a atuar como membro.

Sobre a Agrinos

Agrinos é fornecedor de insumos biológicos para a agricultura que tem um compromisso de elevar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura moderna. A gama de biofertilizantes e bioestimulantes da Agrinos é inovadora por natureza, e promovem o aumento da eficiência em nutrição de plantações e eficácia de muitos outros insumos agrícolas.

