Agthia lance la première bouteille d'eau à base de plantes de la région du Moyen-Orient et signe un protocole d'entente sur le développement durable avec Veolia lors du salon Gulfood 2020

Le conditionnement de la nouvelle bouteille d'origine végétale Al Ain est respectueux de l'environnement et fabriqué à 100 % à partir de sources végétales, y compris le bouchon. Par ailleurs, la bouteille d'eau aide les consommateurs à évoluer vers le développement durable, car elle est biodégradable et compostable dans les 80 jours. Cette innovation révolutionnaire devrait améliorer l'empreinte environnementale pour ce qui est du CO2. Elle se sert des sources végétales et les convertit en résine durable 100 % végétale, laquelle est ensuite utilisée pour créer la bouteille à base de plantes Al Ain.

Agthia ne prend pas seulement les devants dans le lancement de la première bouteille d'eau d'origine végétale de la région, elle s'associe également avec Veolia pour lancer plusieurs initiatives en matière de développement durable. Ces initiatives établiront un écosystème circulaire permettant d'ouvrir la voie à davantage de recyclage du PET dans la région. Cette initiative souligne l'engagement partagé d'Agthia et de Veolia à soutenir les efforts en matière de développement durable en collaborant avec la communauté. Nous visons à rendre le recyclage plus facile et accessible en proposant différents systèmes de collecte.

S.E. le Dr Thani Al-Zeyoudi a déclaré : « Nous sommes fiers du rôle que les entreprises privées émiraties jouent dans le soutien de notre campagne nationale en faveur du développement durable. Nous espérons voir davantage d'entreprises dans tous les secteurs, avec le même niveau de sensibilisation et d'engagement, réduire leur empreinte afin de garantir que les ÉAU restent dans le cadre du développement durable à l'avenir. »

Il a ajouté : « L'innovation est au cœur de la transition du pays vers l'économie circulaire. Le lancement de la bouteille d'eau à base de plantes Al Ain et des autres initiatives en matière de développement durable d'Agthia au cours du Mois de l'Innovation des ÉAU est un excellent exemple de la manière dont l'innovation peut contribuer grandement au développement durable environnemental. Je salue Agthia pour son engagement affirmé en faveur de l'intégration du développement durable en tant que valeur fondamentale dans l'ensemble de ses opérations. »

Tareq Ahmed Al-Wahedi, PDG du Groupe Agthia, a souligné : « Agthia reste engagée dans l'innovation et le développement durable grâce à ses innovations pionnières en matière de conditionnement et à ses partenariats de confiance. Notre partenariat avec Veolia et le lancement de la bouteille d'origine végétale Al Ain témoignent de notre engagement envers le développement durable et de nos efforts futurs pour améliorer l'empreinte environnementale d'Agthia et soutenir notre volonté de nous aligner sur le programme national de développement durable 2021. »

Erich Konig, PDG de Veolia Environmental Services Emirates, a déclaré : « Veolia est vraiment fière et ravie de ce partenariat avec Agthia, qui vise à structurer l'écosystème local du PET en développant des solutions de collecte numériques et innovantes pour relever les défis des bouteilles plastique post-consommation et en encourageant la création d'une économie plus durable et circulaire pour le plastique. »

L'initiative de collecte du PET entre Agthia et Veolia devrait débuter en mars et constitue la première étape vers l'établissement d'un écosystème efficace de recyclage du PET, commençant à Abou Dabi avec l'objectif de mettre en œuvre le programme à l'échelle nationale. Les entités collaboreront ensemble avec les clients, les partenaires et les canaux pour améliorer la collecte des bouteilles en PET. En outre, il est prévu de tester l'option de collecte des bouteilles d'eau dans les foyers, optimisée par une application Veolia facile à utiliser afin de favoriser un processus de collecte fluide auprès des consommateurs dans tous les ÉAU.

La science sur laquelle s'appuie la bouteille d'origine végétale Al Ain repose sur la conversion des plantes en matériaux polymères spéciaux, obtenus à partir de la fermentation des sucres contenus dans les plantes et utilisés pour créer ce matériau, sans utiliser une seule goutte de pétrole ou de ses produits dérivés. La bouteille à base de plantes est actuellement développée dans le nouveau centre de technologies du conditionnement d'Agthia à Al-Aïn, conformément aux normes de qualité les plus strictes et à des conditions de fabrication qui consomment 60 % d'énergie en moins tout au long du processus et présentent la meilleure empreinte environnementale en matière de CO2, avec plus de 50 % d'économies sur l'énergie non renouvelable.

Le lancement de ces deux initiatives innovantes au cours du Mois de l'Innovation des ÉAU s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Agthia envers l'innovation et le développement durable, qui comprend des pratiques et l'application des normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans l'ensemble des activités commerciales de l'entreprise et une mesure de l'impact sur l'environnement. Le résultat est un conditionnement et des initiatives révolutionnaires qui soulignent les efforts du groupe visant à soutenir le programme national de développement durable ainsi que les dernières réalisations dans le cadre de ses objectifs de développement durable à long terme.

Agthia Group est une société leader dans l'alimentation et les boissons, basée à Abou Dabi. Fondée en 2004, la société est cotée à la bourse d'Abou Dabi (ADX) sous le symbole « AGTHIA ». 51 % des actions de la société sont détenues par Senaat (General Holding Corporation), une entité gouvernementale d'Abou Dabi, avec un solde détenu par des investisseurs institutionnels et individuels. Les actifs de la société sont situés aux ÉAU, en Arabie saoudite, au Koweït, à Oman, en Égypte et en Turquie. Agthia propose un portefeuille d'entreprises intégrées de classe mondiale fournissant des produits alimentaires et des boissons de haute qualité et de confiance à ses clients et consommateurs situés aux ÉAU, dans les états du CCG, en Turquie et au Moyen-Orient au sens large. www.agthia.com

