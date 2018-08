Aguirre remporte le Tour du lac Qinghai grâce aux étapes de montagne

Il ne s'agissait que d'une formalité – sauf incident ou souci de santé – pour l'athlète de 22 ans qui avait déjà remporté la quatrième et la sixième étape de montagne et obtenu une avance d'une minute et cinq secondes, irrattrapable durant les sept étapes sur route plate restantes.

Son compatriote Hernando Bohorquez a terminé deuxième au classement général, tandis que le Croate Radoslav Rogina (Adria Mobil), vainqueur de l'édition 2015, a pris la troisième place. Le Serbe Dusan Rajovic (Adria Mobil), vainqueur de la dixième étape, a enfilé le maillot vert.

Le Kazakhstanais Ilya Davidenok (Beijing XDS-Innova) a obtenu le titre de « Meilleur cycliste asiatique » et enfilé le maillot bleu.

L'Australien Kaden Groves, aidé par ses coéquipiers, a remporté la dernière étape.

Guidé par Jacob Hennessy, le « meilleur poisson pilote chez les cyclistes de moins de 23 ans », qui a deux podiums à son actif, y compris la troisième place de l'avant-dernière étape de vendredi, Kaden Groves (Mitchelton-BikeExchange) a atteint son allure de sprint et dépassé un par un les autres cyclistes lors de l'étape en circuit de Lanzhou.

« C'est absolument incroyable pour nous deux de terminer cette course par une victoire, surtout au sein d'une équipe chinoise, ici en Chine », a déclaré Jacob Hennessy, qui a également terminé deuxième derrière l'Australien Brenton Jones (Delko-Marseille Provence KTM) lors de la deuxième étape. « Je crois qu'il s'agit de notre première grande victoire professionnelle en Chine. »

Cameron Scott (Australian Cycling Academy), vainqueur de la cinquième étape, a terminé troisième derrière l'Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid).

Inauguré en 2002, le Tour du lac Qinghai est la quatrième course cycliste annuelle la plus importante au monde, après le Tour de France, le Giro d'Italia et la Vuelta a Espana. Se déroulant à une altitude moyenne de plus de 3 000 mètres, il est surnommé « la course cycliste la plus haute du monde », ou « la course dans le ciel ».

Cette année, la course de 3 671 km a débuté le 22 juillet à Ledu, une ville historique située à 95 km à l'est de Xining, et s'est achevée le 4 août à Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, et traversé de nombreux sites du patrimoine naturel et culturel mondial, tels que le fleuve Jaune, le plateau tibétain, les monts Qilian et le corridor du Hexi.

Plus d'informations sur l'événement, veuillez consulter le site : http://www.tdql.cn/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/727033/Xinhuanet_Aguirre_wins_Tour_of_Qinghai_Lake_thanks_to_mountain_stage.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/727034/Xinhuanet_Tour_of_Qinghai_Lake.jpg

