Aguirre wygrywa rajd kolarski dookoła jeziora Qinghai po sukcesie na etapie górskim

Wyjąwszy ewentualny wypadek lub kontuzję 22-latek miał tytuł w kieszeni po zwycięstwie w czwartym i szóstym etapie w górach i zdobył przewagę jednej minuty i pięciu sekund, która okazała się nie do pokonania w pozostałych etapach na płaskich powierzchniach drogowych.

Inny Kolumbijczyk Hernando Bohorquez zajął drugie miejsce, a zwycięzca rajdu z roku 2015 Radoslav Rogina (Adria Mobil) z Chorwacji uplasował się na trzeciej pozycji. Koszulka z zielonymi punktami wróciła do zwycięzcy etapu 10. Dusana Rajovica (Adria Mobil) z Serbii/.

Kazach Ilya Davidenok (Beijing XDS-Innova) zdobył wyróżnienie najlepszego kolarza azjatyckiego i zgarnął niebieską koszulkę.

Kaden Groves z Australii wygrał na ostatnim odcinku przy pomocy ze strony innych członków zespołu.

Pilotowany przez „najlepszego kolarza w czołówce peletonu w wieku poniżej 23 lat" Jacoba Hennessy'ego, który ma na swoim koncie dwa miejsca na podium, w tym trzecie miejsce w przedostatnim etapie w piątek, sprinter Mitchelton-BikeExchange Groves pędził do przodu i wyprzedził innych kolarzy na okrążeniu dookoła Lanzhou.

– To było nierealne dla nas dwóch, że udało nam się zakończyć wyścig ze zwycięstwem na koncie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jesteśmy chińskim zespołem i konkurujemy tu w Chinach – skomentował Hennessy, którego pokonał tylko Australijczyk Brenton Jones (Delko-Marseille Provence KTM) w etapie drugim. – To chyba nasze pierwsze zawodowe zwycięstwo w Chinach – dodał kolarz.

Zwycięzca 5. etapu Cameron Scott (Australian Cycling Academy) zajął trzecie miejsce po drugim Lucasie Carstensenie (Bike Aid) z Niemiec.

Zainaugurowany w roku 2002 rajd dookoła jeziora Qinghai to czwarty na świecie, coroczny wyścig kolarski po Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana. Ze względu na średnią wysokość na poziomie ponad 3000 metrów trasa ta nazywana jest „najwyżej położonym rajdem na świecie", a także „wyścigiem w niebie".

W tym roku wyścig o długości 3671 km rozpoczął się dnia 22 lipca w Ledu, zabytkowym mieście położonym 95 km na wschód od Xining, a zakończył się w Lanzhou, stolicy prowincji Gansu dnia 4 sierpnia. Trasa biegnie wzdłuż wielu znanych na całym świecie atrakcji przyrodniczych i kulturowych, w tym Rzeki Żółtej, Wyżyny Tybetańskiej, Gór Qilian i Korytarza Gansu.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia: http://www.tdql.cn/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/727033/Xinhuanet_Aguirre_wins_Tour_of_Qinghai_Lake_thanks_to_mountain_stage.jpg



Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/727034/Xinhuanet_Tour_of_Qinghai_Lake.jpg

