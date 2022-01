AHAVA Wählt Centric PLM™ als Digitale Grundlage zur Einführung Neuer Produkte

Centric Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für die Planung, das Design, die Entwicklung, Beschaffung und den Verkauf von Produkten wie Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln, Möbeln, Home Décor, Kosmetik und Körperpflege, Food & Beverage und Luxusartikeln, um strategische und operative Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.

Seit über 30 Jahren betreibt AHAVA wissenschaftliche Forschung, um die Wunder des Toten Meeres in Hautpflegeprodukte zu integrieren. AHAVA ist das einzige Unternehmen, das nachhaltige, qualitativ hochwertige und vegane Kosmetik- und Therapieprodukte auf der Basis von Schlamm und Mineralstoffen aus dem Toten Meer entwickelt. Das Unternehmen verfügt über 14 Standorte in Israel, weltweite Vertriebskanäle, drei Niederlassungen in den USA, Deutschland und China sowie einen Online-Shop. Die Produkte sind außerdem in Duty-Free-Geschäften rund um den Globus erhältlich.

Mit seinem unermüdlichen Engagement für Innovation und Qualität hat der CEO von AHAVA Möglichkeiten zur Optimierung der Einführung neuer Produkte, zur Modernisierung der Kommunikation und der Workflows sowie zur Verbesserung der Datenqualität identifiziert, um in der Kosmetikbranche flexibler und wettbewerbsfähiger zu sein. Nach sorgfältiger Prüfung der Geschäftsprozesse und Altsysteme war AHAVA klar, dass man eine Lösung für die digitale Transformation brauchte.

Dazu Asaf Hen, Vice President IT and Information Systems bei AHAVA: „Wir wollten eine Out-of-the-Box-Lösung, weil wir zeitaufwändige Anpassungen vermeiden wollten. Centric PLM ist hochgradig konfigurierbar und versetzt uns in die Lage, die Produktentwicklungsprozesse unserer Hautpflegeprodukte als schnell wachsende Marke zu optimieren und gleichzeitig das Time-to-Market zu verkürzen."

Beeindruckt war Hen auch vom Vertriebsprozess und von der Möglichkeit, Centric PLM in der Cloud oder vor Ort zu betreiben. „Im Austausch mit großen Kosmetikmarken, die Centric PLM einsetzen, z. B. Kiko Milano, wurde uns klar, dass wir von anderen lernen können – und das wollen wir auch tun. Das ist genau der Grund, warum wir uns für Centric Software entschieden haben."

Mit 1.300 zu verwaltenden Artikeln verlässt sich AHAVA auf Centric PLM, um Produktänderungen deutlich schneller umzusetzen. Die Änderung von Rezepturen für Hautpflegeprodukte, die Anpassung an Vorschriften und das Verpackungs-Design werden mit PLM optimiert. Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung.

Demo anforden

Media Contacts:

Kristen Salaun-Batby, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720680/AHAVA_and_Centric_Software.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg

SOURCE Centric Software