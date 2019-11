AiCure lève une ronde de série C de 24,5 millions USD afin d'optimiser sa valeur stratégique pour les sciences de la vie

NEW YORK, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- AiCure, reconnue comme l'une des 100 entreprises axées sur l'intelligence artificielle les plus innovantes au monde, a annoncé une ronde de financement de série C totalisant 24,5 millions USD. Le financement a été mené par Palisades Growth Capital (PGC) avec de nouveaux investisseurs de Singtel Innov8 (Innov8), Asahi Kasei Corporation, Accelmed Growth Partners, et SpringRock Ventures. Les participants à cette ronde regroupaient tous les investisseurs institutionnels précédents, à savoir Baird Capital, New Leaf Venture Partners, le Pritzker Group, Biomatics Capital, Tribeca Venture Partners, et Silicon Valley Bank (SVB). L'investissement accélèrera les activités commerciales, d'ingénierie et de recherche et développement afin de générer des aperçus sur les données de catégorie recherche pour les entreprises de sciences de la vie.

« Depuis la création d'AiCure en 2010, nous nous focalisons sur le développement de connaissances intrinsèques fondées sur l'intelligence artificielle – afin de voir, entendre et comprendre comment les gens répondent au traitement », a déclaré Adam Hanina, PDG d'AiCure. « Nous sommes ravis de cette série C et de nos nouveaux partenaires chez PGC, avec les nouveaux investisseurs d'Innov8, Asahi, Accelmed Growth Partners, et SpringRock. Cela vient confirmer notre croissance fulgurante, notre intégrité scientifique, et notre engagement envers l'amélioration de la santé des patients partout dans le monde, ainsi que notre réactivité aux besoins du marché de nos clients internationaux des sciences de la vie. »

« Nous sommes ravis de diriger un investissement dans AiCure – un vrai leader de la croissance qui est capable d'aider l'industrie pharmaceutique à développer de meilleurs médicaments », a ajouté Jeff Anderson, associé chez PGC. « AiCure est au premier plan de la veille thérapeutique, assistée par une base extensive de preuves cliniques, et ancrée dans un portefeuille de propriété intellectuelle enviable. »

Avant de lever un capital institutionnel, AiCure a fait des progrès techniques et commerciaux significatifs grâce à un financement de 7 millions USD dans les National Institutes of Health (NIH). Avec la clôture de cette ronde de financement, AiCure a levé près de 52 millions USD à ce jour, avec 12,25 millions USD dans sa ronde de financement de série A en 2016 et 15 millions USD dans sa série B en 2017.

À propos d'AiCure

AiCure utilise l'intelligence artificielle pour voir, entendre et comprendre comment les patients répondent au traitement dans le cadre d'essais cliniques et de soins aux patients. Les technologies d'AiCure, dont la capacité à mesurer précisément et modifier le comportement des patients a été éprouvée sur le plan clinique, maintiennent les patients engagés et optimisés pour le traitement, et évaluent l'efficacité du traitement.

Fondée en 2010 et financée par les National Institutes of Health (NIH) et des investisseurs institutionnels de premier plan, AiCure a déposé plus de 100 brevets et travaille avec des clients internationaux dans plus de 25 pays. AiCure est reconnue à l'international et a reçu le prix Scrip Award et figure dans le classement AI 100 et Digital Health 150.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aicure.com et suivez-nous sur @AiCureMed.

À propos de Palisades Growth Capital (PGC)

Palisades Growth Capital est un fonds de capital-investissement basé à Los Angeles qui investit au stade de croissance dans des entreprises technohabilitées et logicielles de stade expansion B2B de premier plan. Le fonds cherche à s'associer avec des entrepreneurs exceptionnels où nous pouvons travailler en étroite collaboration avec la direction pour aider les entreprises à croître, mettre leurs opérations à l'échelle et bâtir une équipe et une culture axées sur la réussite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.palisadesgrowth.com.

