AiCure sichert sich 24,5 Mio. US-Dollar in einer Series-C-Finanzierungsrunde, um seinen strategischen Wert im Bereich Life Sciences zu erhöhen

NEW YORK, 7. November 2019 /PRNewswire/ -- AiCure, anerkannt als eines der 100 innovativsten Unternehmen für künstliche Intelligenz, gab eine Finanzierungsrunde (Series C) in Höhe von insgesamt 24,5 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierung wurde von Palisades Growth Capital (PGC) mit neuen Investoren von Singtel Innov8 (Innov8), Asahi Kasei Corporation, Accelmed Growth Partners und SpringRock Ventures geleitet. An dieser Runde nahmen alle bisherigen institutionellen Investoren teil, darunter Baird Capital, New Leaf Venture Partners, die Pritzker Group, Biomatics Capital, Tribeca Venture Partners und die Silicon Valley Bank (SVB). Die Investition wird die Aktivitäten in den Bereichen Handel, Technik sowie Forschung und Entwicklung beschleunigen, um forschungsnahe Datenerkenntnisse für Life-Science-Unternehmen zu verbessern.

„Seit der Gründung von AiCure im Jahr 2010 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von KI-gesteuerten Erkenntnissen - um zu sehen, zu hören und zu verstehen, wie Menschen auf eine Behandlung ansprechen", sagt Adam Hanina, CEO von AiCure. „Wir freuen uns über die Series C und unsere neuen Partner bei PGC mit neuen Investoren von Innov8, Asahi, Accelmed Growth Partners und SpringRock. Dies ist eine weitere Bestätigung unseres rasanten Wachstums, unserer wissenschaftlichen Integrität und unseres Engagements für die Verbesserung der Gesundheit von Patienten weltweit sowie unserer Reaktionsfähigkeit auf die Marktbedürfnisse unserer globalen Kunden im Bereich Life Sciences."

„Wir freuen uns, eine Investition in AiCure zu leiten - einen echten Wachstumsführer, der der Pharmaindustrie helfen kann, bessere Medikamente zu entwickeln", sagte Jeff Anderson, Partner bei PGC.

„AiCure ist im Bereich Therapeutic Intelligence federführend, unterstützt durch eine umfangreiche klinische Evidenzbasis und verwurzelt in einem beneidenswerten Portfolio an geistigem Eigentum."

Vor der Aufnahme von institutionellem Kapital konnte AiCure dank der 7 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln der National Institutes of Health (NIH) erhebliche technische und kommerzielle Fortschritte erzielen. Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde hat AiCure bisher fast 52 Mio. US-Dollar beschafft, davon 12,25 Mio. US-Dollar in der Series A im Jahr 2016 und 15 Mio. US-Dollar in der Series-B-Finanzierungsrunde im Jahr 2017.

AiCure nutzt künstliche Intelligenz, um zu sehen, zu hören und zu verstehen, wie Menschen in klinischen Studien und der Patientenversorgung auf die Behandlung ansprechen. Die Technologien von AiCure sind klinisch erwiesen, dass sie das Verhalten der Patienten genau messen und modifizieren. Sie halten die Patienten engagiert und optimal auf die Behandlung eingestellt und bewerten die Behandlungswirksamkeit.

AiCure wurde 2010 gegründet und wird von den National Institutes of Health (NIH) und führenden institutionellen Investoren finanziert. Das Unternehmen hat mehr als 100 Patente eingereicht und arbeitet mit globalen Kunden in über 25 Ländern zusammen. AiCure ist weltweit anerkannt und hat die Auszeichnungen Scrip Award, AI 100 und Digital Health 150 erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aicure.com und folgen Sie uns unter @AiCureMed.

Palisades Growth Capital ist ein in Los Angeles ansässiger Private-Equity-Fonds, der Investitionen in führende B2B-Expansionsphasen-Software und technologiegestützte Unternehmen tätigt. Der Fonds strebt eine Partnerschaft mit außergewöhnlichen Unternehmern an, bei der wir eng mit dem Management zusammenarbeiten können, um Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, die Geschäftstätigkeit zu skalieren und ein erfolgreiches Team und eine erfolgreiche Kultur aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.palisadesgrowth.com.

