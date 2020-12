AIDA Cruises utilise la technologie de détection de la température de DERMALOG

ROSTOCK et HAMBOURG, Allemagne, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- AIDA Cruises a intégré la caméra de contrôle de la température corporelle sans contact de la société allemande DERMALOG à son concept de santé et d'hygiène. La solution DERMALOG mesure la température du corps en temps réel à l'aide d'une technologie de pointe. Si une augmentation de la température est détectée, le système affiche un message d'avertissement. Trois bateaux de croisière de la flotte AIDA sont déjà équipés de ces caméras thermiques innovantes.

Avec sa caméra de prise de la température corporelle, DERMALOG a développé une solution qui mesure rapidement et précisément la température corporelle des personnes en mouvement, ce qui permet de réduire le risque d'infection. AIDA Cruises utilise également le système du fournisseur allemand de solutions biométriques.

« Le système de détection de température de DERMALOG nous aide à mettre en œuvre nos normes élevées en matière de santé et d'hygiène afin de garantir que la santé de nos invités et de nos équipages soit protégée », a indiqué Christian Witzke, responsable du parc informatique chez AIDA Cruises.

La technologie de contrôle de la température de DERMALOG ne se limite pas aux navires de croisière AIDA. Elle a déjà été déployée dans plus de 60 pays. Le système « Made in Germany » propose un accès sécurisé aux hôpitaux, magasins de détail, bureaux, ateliers de fabrication, terrains de sport, événements, hôtels, banques et bâtiments gouvernementaux.

- La photo est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

Contact presse :

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec la presse

Tél. : +49 40 413227 0

[email protected]

www.dermalog.com

Related Links

https://www.dermalog.com



SOURCE DERMALOG Identification Systems GmbH