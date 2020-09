AIMMO lance le service bêta de la plateforme d'annotation de données en ligne « AIMMO Enterprise » facile à utiliser

L'interface conviviale d'AIMMO Enterprise permet l'annotation facile de données et ne nécessite ni installation ni processus de codage. La plateforme d'AIMMO change la donne en ce qui concerne les solutions de gestion de l'annotation des données, tant en matière de planification de projet, d'invitation de membres que d'outils d'annotation avancés et de gestion des données.

Cette solution vise à accroître la productivité des projets d'annotation des données par l'entremise de fonctions de gestion des tâches semblables à celles de Slack, réduisant ainsi les coûts de gestion du personnel. La plateforme met l'accent sur des programmes de formation relatifs à l'annotation, des tableaux de bord sur l'état d'avancement des projets, la restauration de l'historique des données et des services de messagerie pour l'ensemble des membres de l'équipe des données. AIMMO Enterprise vise à améliorer l'exactitude et l'efficacité de la création de données réelles recueillies sur le terrain afin de modéliser l'intelligence artificielle grâce à une grande expérience en matière d'annotation de données en collaboration avec, entre autres, Hyundai Motors, Korea Land and Geospatial Informatix Corporation, Kyunggi Autonomous Driving Center et Korea Electronics Technology Institute.

« Le paysage de l'industrie de l'IA a évolué rapidement et a des besoins accrus quant à la formation et à l'annotation relativement aux données, a déclaré AIMMO. AIMMO Enterprise répond aux besoins de l'industrie de l'IA en tant que plateforme de données en libre-service facile à utiliser qui offre une plus grande flexibilité, précision et efficacité. »

Outre AIMMO Enterprise, AIMMO offre également le Annotation Workforce Service, un service d'annotation géré intégralement, de la planification de projet à l'assurance de la qualité. Les responsables de l'annotation et l'équipe des scientifiques de données d'AIMMO ont acquis un savoir-faire approfondi dans divers domaines, dont la conduite autonome, la robotique et la reconnaissance d'images. La mission de l'AIMMO consiste à appuyer la communauté de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle au moyen d'AIMMO Enterprise et du Annotation Workforce Service.

À propos d'AIMMO Co., Ltd.

Fondée en Corée du Sud en 2016, AIMMO est un fournisseur de solutions d'annotation des données basées sur l'IA en pleine croissance avec la plateforme AIMMO Enterprise et le Annotation Workforce Service. AIMMO Enterprise est une plateforme en ligne de gestion de projets d'annotation des données en libre-service et Annotation Workforce Service est une solution clé en main dotée d'une équipe de responsables d'annotation qualifiés. AIMMO possède de solides capacités d'annotation en vision par ordinateur bien établies, y compris, mais sans s'y limiter, la fusion de capteurs et le nuage de points en 3D.

