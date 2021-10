Ain Dubai illumine l'horizon de Dubaï avec un spectacle d'ouverture époustouflant

La destination de célébration ultime est officiellement ouverte ! Après une longue attente, Ain Dubai, la plus grande et la plus haute roue d'observation du monde, construite par Dubai Holding, a accueilli ses premiers visiteurs hier. La rotation inaugurale a eu lieu à 14 heures pour les invités impatients qui avaient réservé à l'avance pour vivre une rotation de 38 minutes dans les cabines ultramodernes. Les heureux gagnants du concours de la chasse au trésor d'Ain Dubai autour de Bluewaters, organisé au début du mois, ont également participé à cette première rotation. Après le coucher du soleil, la roue captivante a illuminé le ciel avec un spectacle de lumières, de drones et de feux d'artifice, alors que le monde entier assistait à cet événement mémorable.

Et ce n'est pas fini ! Les festivités reprennent aujourd'hui à 14 heures avec d'autres divertissements tout au long de la journée et de la soirée, notamment des artistes de Flash Entertainment et de l'initiative Regional Artist Spotlight (RAS) de Virgin Radio Dubai.

Ronald Drake, Directeur Général, Ain Dubai a déclaré : « C'était un moment de fierté pour nous d'organiser une telle célébration pour accueillir officiellement le monde, permettant à tant de visiteurs de découvrir une grande partie de ce que Ain Dubai a à offrir. Nous avons été ravis de la réponse de nos invités, qui ont apprécié les expériences sociales et festives inégalées et inoubliables, ainsi que l'éventail de divertissements, le tout avec pour toile de fond la vue imprenable sur l'horizon éblouissant de Dubaï. Ce n'est qu'un début - nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour d'autres divertissements au Ain Dubai Plaza aujourd'hui, ainsi qu'à réserver une place pour profiter d'une vue imprenable à 360 degrés sur Dubaï dans un confort de premier ordre ».

Les visiteurs d'Ain Dubai peuvent également profiter pleinement de Bluewaters grâce au festival de rue Bluewaters 2021 qui se déroule également sur l'île. Les billets pour monter à Ain Dubai sont vendus séparément à partir de AED 130 et peuvent être achetés sur www.aindubai.com . Les billets se vendent rapidement alors ne les laissez pas passer !

