Ain Dubai ilumina o horizonte de Dubai com impressionante celebração do show de abertura

O destino máximo da comemoração está oficialmente aberto! Depois de muita expectativa, Ain Dubai, a maior e mais alta roda-gigante de observação do mundo, da Dubai Holding, comemorou seus primeiros visitantes ontem. A rotação inaugural foi realizada às 14h para hóspedes ansiosos que tinham feito uma pré-reserva para uma rotação de 38 minutos nas cabines de última geração. A primeira rotação também incluiu os sortudos vencedores da caça ao tesouro de Ain Dubai na competição Bluewaters realizada no início deste mês. Depois do pôr do sol, a roda-gigante cativante iluminou o céu com uma iluminação fascinante, drone e fogos de artifício enquanto o mundo assistia à importante ocasião.

E ainda não acabou! A diversão começa hoje de novo às 14h com mais entretenimento durante o dia e a noite, incluindo artistas da Flash Entertainment e a iniciativa Regional Artist Spotlight (RAS) da Virgin Radio Dubai.

Ronald Drake, gerente geral da Ain Dubai , disse: "Foi um momento de orgulho para nós patrocinarmos essa celebração para saudar oficialmente o mundo, permitindo a tantos visitantes a chance de vivenciar muito do que a Ain Dubai tem a oferecer. Ficamos entusiasmados com a resposta dos nossos hóspedes que adoraram as experiências sociais e comemorativas incomparáveis e inesquecíveis, bem como a gama de entretenimento, tudo ambientado na fascinante vista do deslumbrante horizonte de Dubai. Isso é apenas o começo – convidamos todos a se juntarem a nós para mais entretenimento no Ain Dubai Plaza hoje, bem como reservar um lugar para apreciar vistas deslumbrantes de 360 graus de Dubai com o máximo conforto".

Os visitantes de Ain Dubai também podem desfrutar do Bluewaters ao máximo com o Bluewaters 2021 Street Festival contínuo também acontecendo na ilha. Os ingressos para o tour Ain Dubai são vendidos separadamente a partir de AED 130 e podem ser adquiridos acessando www.aindubai.com. Os ingressos estão sendo vendidos rapidamente, então não perca a oportunidade!

FONTE Ain Dubai

