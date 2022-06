AIP WIRD EIGENTÜMER VON ALUMINIUM DUFFEL

DUFFEL, Belgien, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. („AIP") hat gestern über ein verbundenes Unternehmen das Eigentum an dem Aluminiumwalzwerk in Duffel, Belgien („Aluminium Duffel"), erworben. Die Übernahme wurde durch den einvernehmlichen Kauf und Verkauf von 100 % der Aktien von Aluminium Belgium BV, der Muttergesellschaft von Aluminium Duffel, durch AIP vom Eigentümer dieser Aktien, Ecnavla 8 UK Ltd, einem britischen Unternehmen, abgeschlossen.

Geert Vannuffelen, General Manager von Aluminium Duffel, erklärte: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir freuen uns darauf, unter der neuen Eigentümerschaft von AIP weiterzumachen, die sich für eine nachhaltige Zukunft unseres Unternehmens einsetzt. Wir freuen uns über die Schritte, die AIP unternommen hat, um weiter in das Unternehmen zu investieren, was ihr Engagement zeigt, das volle Potenzial unserer Anlage auszuschöpfen."

Ecnavla 8 UK Ltd befindet sich seit dem 7. Juli 2021 im Vereinigten Königreich in der Verwaltung, wobei G P Rowley und D Shambrook von FRP Advisory Trading Limited als Verwalter (die „Verwalter") eingesetzt wurden. Die an AIP verkauften Aktien waren zuvor im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen mit erstem Pfandrecht, die Aluminium Duffel zuvor gewährt worden waren, an verbundene Unternehmen von AIP verpfändet worden. AIP erwarb auch konzerninterne Schuldverschreibungen, die Ecnavla 8 UK Ltd. in ihren Tochtergesellschaften besaß. Ecnavla 8 UK Ltd. wird im Vereinigten Königreich unter Verwaltung bleiben, bis alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf und der Verwaltung geklärt sind. Der Kauf von AIP wurde in voller Übereinstimmung mit den geltenden Fusionsvorschriften der Europäischen Union abgeschlossen.

AIP weist darauf hin, dass der Verkauf erfolgte, nachdem (a) seit Juli 2021 Zahlungs- und andere Ausfälle im Rahmen von Darlehen, die Aluminium Duffel von einer AIP-Tochtergesellschaft gewährt wurden, andauerten, (b) das belgische Berufungsgericht in Antwerpen am 5. Mai 2022 einstimmig die Ernennung eines unabhängigen Direktors bei Aluminium Duffel durch die Verwalter bestätigte und (c) Aluminium Duffel und sein früherer Anteilseigner es in den elf Monaten seit den Ausfällen im Juli 2021 nicht geschafft hatten, das Unternehmen zu refinanzieren.

Infolgedessen ist AIP nun rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer von zwei juristischen Personen in Belgien: ALVANCE Aluminium Belgium BV und ALVANCE Aluminium Duffel BV, die Aluminium Duffel zusammen mit mehreren anderen verbundenen Unternehmen in anderen Ländern besitzt und betreibt.

AIP beabsichtigt, Aluminium Duffel zusammen mit dem bestehenden lokalen Führungsteam weiterzuführen und erwartet keine Unterbrechung des normalen Geschäftsbetriebs, auch nicht für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. AIP geht davon aus, dass es zusätzliches Kapital bereitstellen wird, um das Unternehmen in Zukunft zu unterstützen, damit es seinen Geschäftsplan erfolgreich umsetzen kann, einschließlich Betriebskapital, fortgesetzte Beschäftigung und wichtige Kapitalinvestitionen.

AIP wurde in dieser Angelegenheit von Jones Day, Baker Botts LLP und Messier & Associés vertreten.

Informationen zu Aluminium Duffel: Aluminium Duffel wurde 1946 gegründet und hat seitdem zahlreiche Erweiterungen und Modernisierungen vorgenommen. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Aluminiumwalzprodukten in Europa, der sich auf Karosseriebleche und eine Vielzahl von Industrieprodukten spezialisiert hat, die vor allem in der Automobil-, Transport- und Vertriebsindustrie sowie in der Architektur- und Designbranche eingesetzt werden. Aluminium Duffel verfügt über eine Produktionskapazität von bis zu 250.000 Tonnen pro Jahr mit einem Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro und über 1.000 Vollzeitbeschäftigten. Die in der Nähe von Antwerpen, Belgien, ansässige Aluminium Duffel BV (BE) ist die Betriebsgesellschaft, die Eigentümerin der Anlagen ist, die Mitarbeiter beschäftigt und mit Kunden und Lieferanten Geschäfte tätigt. Aluminium Duffel ist nach dem ASI Performance Standard und dem ASI Chain of Custody Standard zertifiziert, die die höchsten Standards für verantwortungsvolle Beschaffung, Emissionen und Produktionsqualität verkörpern.

Informationen zu AIP: AIP ist eine operativ ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft, die Investitionen in Industrieunternehmen tätigt, die nationale und globale Märkte bedienen. Das Unternehmen ist tief in der industriellen Wirtschaft verwurzelt und seit 1989 tätig. Bis heute hat AIP mehr als 100 Transaktionen abgeschlossen und verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von mehr als 8 Milliarden US-Dollar für führende Institutionen. Zu den mehr als 25 Portfoliounternehmen von AIP gehören Commonwealth Rolled Products, die das Walzwerk in Lewisport, Kentucky, betreiben, ein führender Hersteller von Aluminiumwalzprodukten für die Automobil- und Industriemärkte in den Vereinigten Staaten, und Aluminium Dunkerque in Loon-Plage, Frankreich, die größte Aluminiumhütte Europas. Weitere Informationen über AIP finden Sie unter www.americanindustrial.com .

