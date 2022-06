AIP WORDT EIGENAAR VAN ALUMINIUM DUFFEL

DUFFEL, België, 14 juni 2022 /PRNewswire/ -- American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. ("AIP") heeft gisteren, via een volledige dochteronderneming, de eigendom verworven van de aluminiumwalserij in Duffel, België ("Aluminium Duffel"). De overname werd voltooid door een consensuele aankoop en verkoop van 100% van de aandelen van Aluminium Belgium BV, de moedermaatschappij die Aluminium Duffel bezit, door AIP van de eigenaar van die aandelen, Ecnavla 8 UK Ltd, een Britse onderneming.

Geert Vannuffelen, Algemeen Directeur van Aluminium Duffel, verklaarde: "Vandaag is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf. We kijken ernaar uit om verder te werken onder de nieuwe eigenaar, AIP, die zich inzet voor een duurzame toekomst van ons bedrijf. We zijn positief over de stappen die AIP heeft genomen om verder te investeren in het bedrijf, wat hun engagement aantoont om het volledige potentieel van onze fabriek te bereiken."

Ecnavla 8 UK Ltd is sinds 7 juli 2021 onder curatele geplaatst in het Verenigd Koninkrijk, met G P Rowley en D Shambrook van FRP Advisory Trading Limited aangesteld als curatoren (de "Curatoren"). De aandelen die aan AIP werden verkocht, waren eerder in pand gegeven aan gelieerde ondernemingen van AIP in het kader van eerste pandrecht-financieringsovereenkomsten die eerder aan Aluminium Duffel waren verstrekt. AIP kocht ook intercompany-leningen die eigendom waren van Ecnavla 8 UK Ltd via dochterondernemingen. Ecnavla 8 UK Ltd zal in het VK onder beheer blijven totdat alle zaken die verband houden met de aan- en verkoop en het beheer zijn opgelost. De aankoop van AIP werd voltooid volledig in overeenstemming met de toepasselijke fusieregels van de Europese Unie.

AIP merkt op dat de verkoop plaatsvond na (a) betalingen en andere wanbetalingen van leningen verstrekt door een AIP-gelieerde onderneming aan Aluminium Duffel bleven duren sinds juli 2021, (b) de unanieme beslissing van het hof van beroep van Antwerpen, België op 5 mei 2022, waarin de benoeming door de curatoren van een onafhankelijke bestuurder bij Aluminium Duffel werd bevestigd, en (c) het falen van Aluminium Duffel en zijn voormalige aandeelhouder om het bedrijf te herfinancieren in de 11 maanden na de wanbetalingen van juli 2021.

Als gevolg hiervan is AIP nu de juridische en uiteindelijke begunstigde van twee juridische entiteiten in België: ALVANCE Aluminium Belgium BV en ALVANCE Aluminium Duffel BV, die Aluminium Duffel bezit en exploiteert alsook verschillende andere gelieerde entiteiten in andere landen.

AIP is van plan Aluminium Duffel samen met het bestaande lokale leiderschapsteam te blijven exploiteren en verwacht geen verstoring van de normale bedrijfsactiviteiten, ook niet voor klanten, leveranciers en werknemers. AIP verwacht extra kapitaal te verstrekken om het bedrijf in de toekomst te ondersteunen, zodat het zijn bedrijfsplan met succes kan uitvoeren, inclusief voor werkkapitaal, voortzetting van de werkgelegenheid en belangrijke kapitaalinvesteringen.

AIP werd in deze kwestie vertegenwoordigd door Jones Day, Baker Botts LLP en Messier & Associés.

Over Aluminium Duffel: Aluminium Duffel, opgericht in 1946, met sindsdien talloze uitbreidingen en moderniseringen, is een toonaangevende fabrikant van gewalste aluminiumproducten in Europa, gespecialiseerd in carrosserieplaten voor auto's en een breed scala aan industriële producten, voornamelijk gebruikt in de automobielindustrie, transport, distributie en architectuur, design en bouwsector. Aluminium Duffel heeft een geïnstalleerde productiecapaciteit van tot 250.000 ton per jaar, met een jaaromzet van ongeveer 600 miljoen euro en meer dan 1.000 voltijdse medewerkers. Gevestigd in de buurt van Antwerpen, België, is Aluminium Duffel BV (BE) de werkmaatschappij die de activa bezit, het personeel in dienst heeft en zaken doet met klanten en leveranciers. Aluminium Duffel is gecertificeerd volgens de ASI Performance Standard en de ASI Chain of Custody Standard, die de hoogste normen op het vlak van verantwoord inkopen, emissies en productiekwaliteit belichamen.

Over AIP: AIP is een operationeel georiënteerde private equity-onderneming die investeringen doet in industriële bedrijven die de binnenlandse en mondiale markten bedienen. Het bedrijf heeft diepe wortels in de industriële economie en is actief sinds 1989. Tot op heden heeft AIP meer dan 100 transacties voltooid en het heeft momenteel voor meer dan 8 miljard USD aan activa in beheer namens toonaangevende instellingen. Onder AIP's meer dan 25 portfoliobedrijven bevinden zich Commonwealth Rolled Products, dat de Lewisport, Kentucky walserij exploiteert, een leider in gewalste aluminiumproducten voor de automobiel- en industriële markten in de Verenigde Staten, en Aluminium Dunkerque of Loon-Plage, Frankrijk, de grootste aluminiumsmelter in Europa. Ga voor meer informatie over AIP, naar www.americanindustrial.com.

BRON: AIP

