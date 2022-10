Air Aesthetics da IIIF150: leve ar fresco para os telefones resistentes

HONG KONG, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A IIIF150 é uma estrela em ascensão em telefones resistentes, diferenciado por seu design sofisticado e engenharia durável. Todos seus produtos têm resistência à água IP68 e IP69K e conformidade MIL-STD-810H, garantindo que os dispositivos sejam seguros em ambientes perigosos. Recentemente, a marca vazou seu mais recente design, o Air1 Ultra, o símbolo da Air Aesthetic.

Impressionantemente fino – 9,55 mm

Air1 Ultra - Frost White

Diferentemente dos smartphones de nível de consumidor, os telefones resistentes têm um design estrutural diferente, que os torna robustos da cabeça aos pés e relativamente grossos. No entanto, os smartphones IIIF150 acreditam que leveza e robustez não devem ser atributos do tipo "ou um ou outro". Eles destacam-se por oferecer mais portabilidade e robustez para satisfazer tanto o uso diário quanto o uso em aventuras de férias das pessoas.

O Air1 Ultra, o carro-chefe da Série IIIF150 Air a ser lançado, tem 9,55 mm de espessura, o telefone resistente mais fino do mercado. Isso oferece diversas possibilidades, da vida urbana à aventura selvagem, já que ele é fino o suficiente para ser levado para todo lado e robusto o suficiente para resistir a quedas, impacto e vibração. Além disso, é capaz de enfrentar a chuva e capturar a beleza submarina.

Celular resistente progressivo

Em comparação com os designs sem graça dos telefones resistentes disponíveis no mercado, o design do IIIF150, sua tampa traseira colorida, seu padrão moderno e o desenho fino de seu bisel são extraordinários à primeira vista. Desta vez, o Air1 Ultra tem três edições, Frost White, Obsidian Black e Epic Purple.

O design traseiro com LED, composto por uma luz rítmica leve ativada por voz e lanterna, é impressionante, lembrando-nos de outro causador de problemas este ano, o Nothing Phone (1).

O projeto de engenharia também é progressivo desta vez. A porta de carregamento e o slot do cartão tem projeto "plug-free". Além disso, você não precisa mais de nenhuma ferramenta para abrir o slot do cartão.

Air1 Ultra, celular resistente e poderoso

Após passar pelas especificações do IIIF150 Air1 Ultra, o telefone certamente será de primeira linha, com chipset G99 de 6 nm e tela FHD+ de 120 Hz, o que permite que ele ofereça funcionamento imersivo e tranquilo de quase todos os jogos móveis.

O sistema de imagem "day-to-night", composto por três módulos de câmera Sony® certamente impressionarão.

Chipset: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 CPU: Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0GHz Cortex-A55)

Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0GHz Cortex-A55) GPU: Arm Mali -G57 MC2

Arm -G57 MC2 Sistema operacional : Android 12

: Android 12 Tela :

- 6,8"; resolução de 2460 x 1080 pixels; taxa de atualização de 120 Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass

: - 6,8"; resolução de 2460 x 1080 pixels; taxa de atualização de 120 Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass Memória :

- RAM : 8 GB

- Interna : 128/256 GB

- Slot de cartão : até 1 TB

: - : 8 GB - : 128/256 GB - de : até 1 TB Câmera:

- Traseira (principal) : 64 MP, Sony IMX686

- Frontal : 32 MP, Sony IMX616

- Visão noturna (infravermelho): 20 MP, Sony IMX350

- : 64 MP, Sony IMX686 - : 32 MP, Sony IMX616 - 20 MP, Sony IMX350 Sensor de impressão digital: lateral

lateral Bateria: 5.000 mAh, carregamento rápido de 33 W

5.000 mAh, carregamento rápido de 33 W Frequência: global

Referência: IIIF150 Official Store Air1 Ultra

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1929340/IIIF150_s_Air_Aesthetics_Picture.jpg

FONTE IIIF

SOURCE IIIF