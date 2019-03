Air Canada choisit IBS Software comme partenaire technologique pour alimenter son nouveau programme de fidélisation client

Catherine Dyer, la directrice générale adjointe et directrice des systèmes d'information d'Air Canada , a déclaré : « Air Canada a promis à ses clients un nouveau programme de fidélisation, le meilleur du secteur, qui sera lancé en 2020 et offrira des possibilités supplémentaires de gains et d'échange, un service plus personnalisé et une expérience numérique améliorée. Le respect de ces engagements requiert la mise en place d'une plateforme moderne, souple et sécurisée pour appuyer notre programme et ce partenariat constitue la solution idéale à nos yeux. »

Marcus Puffer, le président adjoint et responsable des solutions de gestion de fidélisation chez IBS Software, a déclaré : « Ce partenariat stratégique, qui accompagne l'un des projets de fidélisation les plus intéressants et innovants du secteur de l'aviation, témoigne de l'adoption croissante d'iFly Loyalty comme outil essentiel pour offrir aux membres plus d'options à valeur ajoutée. Notre expérience en matière de solutions technologiques innovantes, ainsi que le professionnalisme et le fort investissement de notre personnel, font de nous un partenaire du changement de confiance pour les plus grandes marques du secteur. L'association aidera Air Canada à convertir son offre de fidélisation en l'un des programmes les plus innovants au monde. »

iFly Loyalty d'IBS est une plateforme de gestion de la fidélisation reposant sur le nuage, utilisant un moteur de règles de pointe couplé à un ensemble de données extensible, pour concevoir et mettre en œuvre des propositions innovantes de fidélisation client. La solution est conçue pour satisfaire les exigences complexes et ardues de la fidélisation et de l'engagement des clients et pour gérer de multiples programmes et écosystèmes partenaires. Outre les capacités de la plateforme, Air Canada bénéficiera également de la connaissance approfondie du domaine et de la riche expérience d'IBS en matière de transformation des programmes de fidélisation à travers le monde. La mise en œuvre, qui devrait être terminée en 2020, permettra à iFly Loyalty d'IBS de devenir la solution technologique fondamentale sous-tendant le nouveau programme.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale. Air Canada fournit des services aux passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'IBS

IBS est une multinationale employant plus de 3 000 personnes, spécialisée dans les technologies IP et fournissant des solutions de nouvelle génération pour gérer les activités hautement stratégiques de certains des meilleurs transporteurs aériens, des aéroports les plus fréquentés, des principales compagnies de croisières, des grandes sociétés pétrolières et gazières et des agents de voyages et groupes hôteliers les plus réputés au monde. IBS propose également des services logiciels sur mesure dans ces secteurs d'activité. IBS est lié à Blackstone et exerce ses activités depuis neuf bureaux dans le monde, pour le compte de plus de 170 clients. IBS fournit des systèmes informatiques pour les services aux voyageurs (y compris la fidélisation et les déplacements du personnel), les activités de fret, les activités aériennes et d'équipage, les activités aéroportuaires et l'ingénierie de maintenance des aéronefs, ce qui en fait l'entreprise offrant le plus large éventail de produits technologiques du secteur aéronautique.

