Air China Limited Maakt Tussentijdse Resultaten 2018 Bekend, Blijft op Hoogste Winstniveau

HONG KONG, 31 aug. 2018 /PRNewswire/ -- Air China Limited ("Air China" of "het Bedrijf," gezamenlijk met haar dochterondernemingen: "de Groep") (HKEX: 00753;LSE : AIRC ; SSE: 601111: ADR OTC: AIRYY), heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van het halfjaar eindigend op 30 juni 2018 ("de Periode").

Belangrijkste Resultaten

Omzetstijging 11,96% op jaarbasis naar RMB64,242 miljard

miljard Toename bedrijfskosten 12,53% op jaarbasis naar RMB59,574 miljard

miljard Winst per aandeel beschikbaar voor aandeelhouders van het Bedrijf gestegen met 4,05% op jaarbasis naar RMB3,476 miljard

miljard Winst per aandeel iets gezakt met 0,04% op jaarbasis naar RMB0,25

In het eerste halfjaar van 2018 groeiden vraag en aanbod op de Chinese markt voor passagiersluchtvaart gestaag, terwijl de snelle groei in de vraag naar buitenlandse reizen en internationaal luchtvervoer zich voortzette en het capaciteitsaanbod sneller toenam. De Groep heeft ingespeeld op marktkansen door prudente productieoptimalisatie, inkomensstabilisatie en grotere kostenbeheersing, daarmee het competitief voordeel in de kernactiviteiten versterkend. Ondanks ongunstige factoren zoals hogere brandstofprijzen en depreciatie van de wisselkoers heeft de Groep stevige resultaten over deze Periode afgeleverd.

Bevordering van Strategische Planning en Voortzetting Uitbreiding Routenetwerk

In het eerste halfjaar van 2018 heeft het Bedrijf (met inbegrip van heropende routes) 28 nieuwe binnenlandse en internationale routes opgezet, bestaande uit 21 binnenlandse en 7 internationale routes. Wat betreft het Beijing Hub lanceerde het Bedrijf de internationale routes Beijing-Barcelona, Beijing-Houston-Panama, Beijing-Kopenhagen, Beijing-Hanoi, etc.; aan het einde van de Periode introduceerde het Bedrijf circa 30 directe verbindingen tussen Beijing en de landen langs de 'Belt and Road' route. Beijing's capaciteit als een van de belangrijkste bases is toegenomen met 6,8% op jaarbasis door de capaciteitsinzet van het Beijing Hub te optimaliseren en dankzij de inzet van breedrompvliegtuigen op vitale routes vanaf Beijing. De Groep verbeterde doorcheckservices op routes vanaf 19 Europese steden naar binnenlandse bestemmingen via Beijing. Aan het einde van juni 2018 werd deze service geleverd op 35 routepunten in Europa, Amerika en Australië; het aantal punten van herkomst en bestemming (O&D) dat binnen het Beijing Hub met elkaar verbonden is, was toegenomen van 5.918 aan het eind van 2017 naar 6.050; doorreisbestemmingen vanaf Beijing Hub werden gepromoot en de passagiertransfer services werden verbeterd. Het aantal verder doorreizende passagiers via Beijing nam toe met 25,4% op jaarbasis. Het Chengdu International Hub startte nieuwe internationale en binnenlandse routes als Chengdu-Bangkok, Chengdu-Huai'an en Chengdu-Hotan, waardoor de capaciteit toenam met 10,3% op jaarbasis. De internationale luchthavens van Shanghai en Shenzhen zijn doorgegaan met het verbeteren van de planning van hun routenetwerk en inzet van breedrompvliegtuigen door middel van interconnectie met de omliggende gebieden. Daarnaast is de vierzijdige strategische layout voortdurend geoptimaliseerd, en het routenetwerk verder ontwikkeld terwijl het Bedrijf nieuwe internationale en binnenlandse routes lanceerde zoals Hangzhou-Nha Trang, Dalian-Shijiazhuang- Yinchuan, en Hangzhou-Xi'an-Karamay.

Aan het einde van juni 2018 waren de passagiersroutes van het Bedrijf uitgebreid tot een totaal van 434, verspreid over zes continenten wereldwijd, waaronder 308 binnenlandse, 109 internationale en 17 regionale routes. Het netwerk van het Bedrijf besloeg 42 landen en regio's en 189 steden, waarvan 69 in het buitenland, 4 in de regio en 116 binnenlandse steden. Dankzij Star Alliance werd het routenetwerk van het Bedrijf uitgebreid tot 1.317 bestemmingen in 193 landen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458020/Air_China_Logo.jpg

Related Links

HTTP://www.airchina.com/