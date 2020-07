Air Products, ACWA Power e NEOM assinam contrato de $ 5 bilhões para unidade de produção alimentada por energia renovável de NEOM para produção e exportação de hidrogênio verde para mercados globais

LEHIGH VALLEY, Pensilvânia, 7 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Air Products, em conjunto com a ACWA e NEOM, anunciaram a assinatura de um contrato de $ 5 bilhões para uma unidade de produção de amônia baseada em hidrogênio verde em escala mundial, alimentada por energia renovável. O projeto, que será igualmente controlado pelas três parceiras, será localizado em NEOM, um novo modelo de vida sustentável, situado no noroeste do Reino da Arábia Saudita e irá produzir amônia verde para exportação para mercados globais.



O projeto da joint venture representa a primeira parceria de NEOM com proeminentes parceiras internacionais e nacionais no campo da energia renovável e será uma pedra fundamental para sua estratégia de se tornar uma importante protagonista no mercado global de hidrogênio. É baseado em tecnologia comprovada, de classe mundial, e irá incluir a integração inovadora de mais de quatro gigawatts de energia renovável, provenientes de energia solar, eólica e de armazenamento, a produção de 650 toneladas por dia de hidrogênio por eletrólise, usando tecnologia da hyssenkrupp, a produção de nitrogênio por separação do ar, usando tecnologia da Air Products, e produção de 1,2 milhão de toneladas por ano de amônia verde, usando tecnologia da Haldor Topsoe. O projeto deverá entrar em operações em 2025.



A Air Products será a compradora exclusiva da amônia verde, que pretende transportar para todo o mundo para ser decomposta para produzir hidrogênio verde para o mercado de transporte.



"Estamos honrados e orgulhosos por fazer essa parceria com a ACWA Power e com NEOM e por poder usar tecnologias comprovadas para tornar o sonho mundial de energia 100% verde uma realidade", disse o chairman, presidente e presidente-executivo da Air Products, Seifi Ghasemi. "Aproveitando o perfil único de sol e vento de NEOM para converter água em hidrogênio, esse projeto irá render uma fonte de energia totalmente limpa em grande escala e irá proporcionar ao mundo uma economia de três milhões de toneladas de emissões de CO2 anualmente e eliminar emissões formadoras de fumaça e nevoeiro e outros poluentes causados pelo equivalente a mais de 700.000 carros".



O chairman da ACWA Power, Mohammad A. Abunayyan, disse: "Baseando-se em nossa crença na Visão 2030 e nas aspirações de Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman sobre NEOM se tornar a pioneira global de vida sustentável, a Diretoria e a Administração da ACWA Power estão orgulhosos por poder ser parte desse investimento único e revolucionário no mundo. A ACWA Power tem um histórico comprovado de alavancagem de tecnologias renováveis pioneiras, para disponibilizar energia sem carbono a baixo custo. Com nossa experiência global, estamos confiantes de que nossa colaboração com uma empresa líder do setor como a Air Products irá criar oportunidades significativas para a produção de hidrogênio verde e facilitar o cumprimento de nosso objetivo de ajudar os países a atingir suas metas de energia limpa e liberar benefícios socioeconômicos significativos. Com base no Conglomerado Industrial de NEOM e habilitados por seu mandato único, esse investimento irá integrar e localizar tecnologias de vanguarda, que irão utilizar energia solar e eólica para produzir energia verde sustentável e acessível globalmente".



O presidente-executivo da NEOM, Nadhmi Al Nasr, disse: "Essa parceria reflete nosso profundo compromisso com o desenvolvimento de uma sociedade positiva quanto ao carbono, que será uma referência para a vida sustentável e uma solução para muitos dos desafios ambientais que o mundo enfrenta. Isso demonstra a capacidade de NEOM de gerar oportunidades significativas de parceria com investidores internacionais e nacionais. Esse é um momento fundamental para o desenvolvimento de NEOM e um elemento essencial da Visão 2030 Saudita, que contribui para a estratégia de energia limpa e de economia circular de baixa emissão de carbono do Reino. Como o maior projeto de hidrogênio renovável do mundo, a Diretoria de NEOM, chefiada por Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, e a equipe executiva da empresa anunciam com satisfação esse marco significativo para NEOM em se tornar uma líder global em produção de hidrogênio verde e combustíveis verdes. Também nos sentimos estimulados pelo fato de duas organizações de classe mundial, a Air Products e a ACWA Power, terem se juntado a nós no desenvolvimento desse grande projeto, o primeiro de muitos desenvolvimentos nessa escala, que colocarão NEOM no coração de uma nova sociedade do futuro".



A Air Products (NYSE: APD) é uma empresa líder mundial de mercado em gases industriais, em operação por quase 80 anos. A Air Products é atualmente a maior fornecedora de hidrogênio do mundo. Focada em servir os mercados de energia, meio ambiente e emergentes, a empresa fornece gases industriais essenciais, equipamentos relacionados e expertise em aplicações para clientes de diversos setores, como os de refinaria, química, metais, produtos eletrônicos, manufatura, alimentos e bebidas. A Air Products também é líder global em fornecimento de tecnologia e equipamentos para processamento de gás natural liquefeito. A empresa desenvolve, projeta, constrói, é proprietária e opera alguns dos maiores projetos do mundo de gás industrial, incluindo projetos de gaseificação que convertem, de maneira sustentável, os abundantes recursos naturais em gás de síntese para a produção de energia, combustíveis e produtos químicos de alto valor.



A empresa realizou vendas no ano fiscal de 2019 de $ 8,9 bilhões de operações em 50 países e sua atual capitalização de mercado é de cerca de $ 55 bilhões. Mais de 17.000 empregados entusiasmados, talentosos e comprometidos, de diversos antecedentes, são impulsionados pelo propósito mais alto da Air Products de criar soluções inovadoras, que beneficiam o meio ambiente, aumentam a sustentabilidade e lidam com os desafios enfrentados pelos clientes, comunidades e o mundo. Para obter mais informações, visite airproducts.com ou nos siga no LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram.



* Informações sobre a chamada aos investidores da Air Products

Este press release contém "declarações prospectivas", dentro das disposições de isenção de responsabilidade da Lei da Reforma de Contenciosos de Valores Mobiliários Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Essas declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e suposições da administração até a data deste press release e não são garantia de desempenho futuro. Embora declarações prospectivas sejam feitas em boa-fé e baseadas em suposições, expectativas e projeções que a administração acredita que sejam razoáveis, baseadas em informações disponíveis atualmente, o desempenho real e os resultados financeiros podem diferir substancialmente das projeções e estimativas expressas nas declarações prospectivas, por causa de muito fatores, incluindo, sem limitações, aqueles descritos no Relatório Anual da Air Products no Formulário 10-K do ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2019. Exceto pelo requerido por lei, a Air Products não assume qualquer obrigação ou incumbência de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas contidas aqui, para refletir qualquer mudança nas suposições, convicções ou expectativas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias, nos quais as declarações prospectivas sem baseiam.



Sobre a ACWA Power



A ACWA Power é uma incorporadora, investidora e operadora de geração de energia e usinas de produção de água dessalinizada. Registrada e estabelecida em 2004, em Riad, Arábia Saudita, a ACWA Power emprega mais de 3.500 pessoas e está presente, atualmente, em 12 países no Oriente Médio, África, Ásia Central e Sudeste da Ásia. O portfólio da ACWA Power inclui 59 ativos com um valor de investimento de US$ 48,8 bilhões, produzindo 34 GW de energia e 5,9 milhões de m3 por dia de água dessalinizada, distribuída em volume, para atender às necessidades das companhias de utilidade pública estatais e da indústria em longo prazo, contratos com compradores para terceirização de serviços de utilidade pública e modelos de parceria pública-privada. A missão da ACWA Power é distribuir de forma confiável eletricidade e água dessalinizada a baixo custo, contribuindo, portanto, eficientemente com o desenvolvimento socioeconômico sustentável de comunidades e países. A ACWA Power está comprometida com os valores de Segurança, Pessoas e Desempenho na operação de seus negócios em todas as localizações geográficas. Para obter mais informações, visite www.acwapower.com.



Sobre NEOM



NEOM é uma aceleradora do progresso humano e da visão do que um Novo Futuro pode ser. Ë uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, sendo construída de alto a baixo como um laboratório vivo – um lugar onde o empreendedorismo irá traçar a trajetória desse Novo Futuro. Será o destino e a casa de pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criando empresas prósperas e reinventando a conservação ambiental.



NEOM será a casa e o local de trabalho de mais de um milhão de residentes de todo o mundo. Terá povoados e cidades, zonas portuárias e empresariais, centros de pesquisa, locais de esportes e entretenimento e destinos turísticos. Como um centro de inovação, os empreendedores, líderes empresariais e empresas vêm para pesquisar, incubar e comercializar novas tecnologias e empreendimentos de maneiras vanguardistas. Os residentes de NEOM irão incorporar o etos internacional e abraçar uma cultura de exploração, aceitação de riscos e diversidade – tudo apoiado por uma lei progressista, compatível com normas internacionais e propícia ao crescimento econômico. Para obter mais informações, envie e-mail para mailto:[email protected] ou visite newsroom.neom.com e www.neom.com.



