Airbiquity annonce son adhésion à JASPAR, l'organisation de premier plan derrière la normalisation de la technologie automobile japonaise

SEATTLE, 2 août 2018 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial en services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui son adhésion à JASPAR (Japan Automotive Software Platform and Architecture), une organisation dont la mission est de promouvoir la normalisation des réseaux et logiciels embarqués dans le but d'optimiser l'efficacité et la fiabilité du développement. En rassemblant près de 200 fabricants, fournisseurs et développeurs dans diverses industries, JASPAR œuvre pour identifier et résoudre les problèmes fréquents auxquels est confronté le secteur de l'électronique pour véhicules et encourager l'industrie à adopter la nouvelle technologie automobile.

En tirant parti des capacités techniques éprouvées de ses membres – qui regroupent des constructeurs et des fournisseurs du secteur automobile de premier plan – JASPAR explore de nouveaux domaines décisifs qui permettront de promouvoir et de normaliser la technologie de véhicule connecté. En tant que membre de JASPAR, Airbiquity contribuera plus de 20 années d'expertise en intégration technologique et en développement logiciel pour véhicule connecté à un ou plusieurs groupes de travail technique.

« En tant que leader de la technologie de logiciel télématique automobile et de services en nuage, la société Airbiquity est bien placée pour aider JASPAR dans sa mission qui est de créer des normes automobiles qui dynamisent l'avenir des véhicules connectés », a déclaré John Tuttle, vice-président en charge de l'ingénierie. « Notre équipe reconnait l'importance et les compétences techniques distinctes du marché japonais de l'automobile et se réjouit de prêter son soutien à cette importante initiative. »

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial dans le secteur des services pour véhicules connectés, et un pionnier en développement et en conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreo™, la plateforme en nuage la plus avancée du secteur pour la fourniture de services destinés aux véhicules connectés, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion des données et des logiciels en mode sans fil (OTA, Over-The-Air). En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays du monde. Apprenez-en davantage sur Airbiquity à l'adresse www.airbiquity.com ou joignez la discussion @Airbiquity. Airbiquity est une marque de commerce d'Airbiquity Inc.

À propos de JASPAR

L'organisation JASPAR a été établie dans le but d'améliorer l'efficacité du développement et d'assurer la fiabilité via la normalisation et l'utilisation commune de logiciel de systèmes de contrôle électronique et de réseaux embarqués qui progressent et sont de plus en plus complexes. Des ingénieurs de diverses industries tels que des constructeurs automobiles, des fournisseurs d'équipement électriques, des fabricants de semi-conducteurs/composants, des développeurs de logiciel/outils, des commerçants/transporteurs et des instituts universitaires/de recherche travaillent pour la normalisation dans les domaines technologiques des réseaux embarqués, des logiciels et de la cyber sécurité au Japon et à l'étranger. Pour en savoir plus, visiter : www.jaspar.jp/en/about_us.

