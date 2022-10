Airbiquity apporte la connectivité over-the-air au marché des deux-roues

OTAmatic mLink propose des mises à jour logicielles à distance efficaces pour les motos et les scooters à l'aide de smartphones

SEATTLE, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui le lancement de OTAmatic® mLink, une nouvelle solution pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) de deux roues qui élimine le besoin d'unités de contrôle télématique (TCU) embarquées afin de fournir une connectivité véhicule-cloud pour les mises à jour logicielles over-the-air (OTA).

OTAmatic permet la livraison et l'installation sécurisées de mises à jour logicielles OTA pour l'entretien des véhicules, les mises à niveau des fonctionnalités et la personnalisation des consommateurs. OTAmatic mLink permet la livraison, l'installation et la gestion sécurisées des mises à jour logicielles OTA pour les motos, les scooters et autres véhicules à deux roues à l'aide des smartphones des consommateurs. OTAmatic mLink réduit également les exigences matérielles liées à l'OTA pour les TCU embarquées et d'autres dispositifs lorsqu'il est utilisé dans une architecture de système hybride intégré.

« Il existe un large segment non desservi d'OEM de deux-roues qui n'ont actuellement pas de TCU intégrées dans leurs plateformes de véhicules pour prendre en charge les mises à jour logicielles à distance, malgré la demande croissante des consommateurs pour cette capacité », a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits chez Airbiquity. « OTAmatic mLink leur permet d'activer cette fonctionnalité tout en offrant une expérience utilisateur familière aux consommateurs qui ont l'habitude de gérer les mises à jour logicielles depuis leurs smartphones. »

OTAmatic mLink offre de nombreux avantages aux OEM de deux-roues :

Réduction des coûts liés à la connectivité, au traitement et à la gestion OTA

Réduction ou suppression des coûts de transmission de données associés au téléchargement de packages logiciels et au chargement de données d'utilisation, de performance et de diagnostic

Envoi de notifications au consommateur sur son smartphone pour accepter et suivre la mise à jour

En tant que pionnier des logiciels de télématique automobile et de la fourniture de services de véhicules connectés basés sur le cloud depuis 1997, la société Airbiquity est particulièrement bien placée pour utiliser sa technologie logicielle et son expertise en matière d'intégration sur les marchés automobiles et non automobiles qui nécessitent des capacités OTA sophistiquées.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial des services de véhicules connectés et un pionnier dans le développement et l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity développe la technologie logicielle et les services cloud de véhicules connectés les plus avancés du secteur. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont déployé des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés pour des millions de véhicules dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

