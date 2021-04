Airbiquity et NXP développent leur collaboration en matière de technologie pour relever les défis des constructeurs automobiles par la gestion des logiciels et des données pour les véhicules connectés et intelligents

Ensemble, les entreprises proposent une gestion des mises à jour logicielles et des données efficace, sécurisée et hautement évolutive pour les véhicules

SEATTLE, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, en ce jour, un leader mondial dans le domaine des services de véhicules connectés a annoncé le développement d'une collaboration technologique sur plusieurs années avec NXP Semiconductors pour la pré-intégration et la démonstration de la gestion des mises à jour logicielles et des données efficace, sécurisée et hautement évolutive pour les véhicules connectés et intelligents.Le dernier effort d'intégration entre les deux sociétés présente une prise en charge essentielle au niveau du véhicule pour l'évolution des véhicules à logiciel intégré grâce aux services de gestion de mise à jour logicielle et des données en direct d'Airbiquity, une passerelle orientée service NXP servant de bloc de commande électronique principal, et des plates-formes de traitement automobile NXP supplémentaires servant de blocs de commande électroniques de domaine secondaire.

Au fur et à mesure que l'industrie automobile continue d'évoluer, les logiciels et les données prennent de l'importance, tout comme les défis de gestion pour les constructeurs automobiles.Pour relever ces défis, il faut associer un logiciel à connexion directe de pointe et une solution de gestion des données combinée à des processeurs de réseau de véhicules à haute performance, optimisés pour gérer le trafic de données à haut débit. Pour y arriver, Airbiquity et NXP pré-intégrent les versions les plus récentes de la plate-forme OTAmatic® de gestion de mise à jour logicielle et des données Airbiquity avec la plate-forme NXP S32G2 , processeur de réseau de véhicule, pour fournir une orchestration centralisée des logiciels embarqués et de la gestion des données - y compris la prise en charge du cadre de sécurité automobile Uptane. Les plates-formes de traitement automobile NXP supplémentaires servant de bloc de commande électronique de domaine secondaire sont une plateforme i.MX 8QuadMax pour l'unité principale, une plate-forme i.MX 6Quad pour le tableau de bord, un S32K148 pour la stabilité du véhicule, et une plate-forme S32S247TV pour le contrôle du véhicule électrique/de la chaîne de traction.

« La solution OTAmatic d'Airbiquity a été spécialement conçue pour permettre des mises à jour logicielles et des services de collecte de données en direct pour chaque bloc de commande électronique d'un véhicule », a déclaré Keefe Leung, vice-président de la gestion des produits d'Airbiquity.« Nous avons simultanément démontré la flexibilité de notre solution pour ce qui est de répondre à tous les besoins de nos clients et élargi notre partenariat avec NXP, un leader dans la fourniture de processeurs pour l'industrie automobile, grâce à la pré-intégration d'OTAmatic, accompagné d'une variété de leurs plates-formes les plus populaires. »

« La dernière collaboration de NXP avec Airbiquity répond au besoin de développement des services en direct et de gestion des données sur tous les véhicules intelligents connectés pour aider à alimenter la transformation numérique automobile actuelle basée sur les logiciels », a déclaré Brian Carlson, directeur marketing mondial des solutions de contrôle et de mise en réseau des véhicules chez NXP.« Grâce à la pré-intégration d'OTAmatic sur une large gamme de plates-formes de traitement automobile NXP, nous pouvons aider à accélérer les efforts d'intégration au niveau du véhicule et à créer plus d'opportunités pour les constructeurs automobiles dont l'objectif est de mettre plus rapidement de nouveaux services sur le marché. »

Airbiquity® est un pionnier de la technologie logicielle télématique automobile et de la prestation de services de véhicules connectés en mode cloud.Toujours à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity conçoit, fabrique et déploie les solutions de véhicules connectés les plus avancées de l'industrie.En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde.La dernière offre d'Airbiquity est OTAmatic® pour la gestion des logiciels et des données des blocs de commande électroniques en direct comprenant des composants de logiciels et de véhicule basés sur le cloud, et le cadre de sécurité reposant sur la technologie Uptane pour une protection complète de la cybersécurité.Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

