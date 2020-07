Airbiquity et YESWAY forment un partenariat qui va apporter aux constructeurs automobiles chinois des mises à jour logicielles de classe automobile sur les ondes

En vue d'une nouvelle génération de véhicules connectés chinois, YESWAY représentera et appuiera la solution OTAmatic d'Airbiquity en Chine

SEATTLE, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Airbiquity ®, pionnier au premier plan mondial des prestations de services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec YESWAY, opérateur et fournisseur en tête des solutions intégrées au service de l'automobile. Ce partenariat permettra à YESWAY d'ajouter la solution OTAmatic ® d'Airbiquity de logiciel et gestion de données par liaison radio (OTA, 'over-the-air') à la plateforme automobile de YESWAY qui représentera OTAmatic d'Airbiquity et en fera la promotion sur le marché automobile chinois.

La technologie OTA d'Airbiquity est à la pointe du secteur et elle pourra, grâce à ce partenariat unique, être plus facilement évaluée, intégrée et déployée par les constructeurs chinois dans leurs véhicules connectés du futur. OTAmatic sert aux constructeurs automobiles qui peuvent à partir du nuage et en toute sécurité coordonner et automatiser à grande échelle des mises à jour logicielles et des campagnes de gestion de données pour véhicules connectés. Avec OTAmatic, les constructeurs automobiles peuvent planifier et exécuter avec efficacité des campagnes OTA faisant intervenir un ciblage de véhicules et d'appareils hautement perfectionnés, des contrôles discrets de politique et de confidentialité, des communications personnalisables de clientèle et une flexibilité de déploiement de solutions.

« Airbiquity est très heureux de ce partenariat avec YESWAY, car notre solution OTAmatic peut ainsi atteindre les constructeurs automobiles chinois, » a souligné Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « Le marché chinois constitue un potentiel d'affaires extraordinaire et nous savons qu'avec la plateforme automobile de YESWAY renforcée par OTAmatic, les chefs de file de la construction automobile en Chine tireront plus facilement parti de l'OTA pour que leurs véhicules se démarquent de leurs concurrents afin de satisfaire leurs clients. »

« Nous sommes ravis de révéler ce partenariat avec Airbiquity, » a commenté Wenli Zhu, président-directeur général de YESWAY. « Les constructeurs automobiles chinois sont impatients d'évaluer et d'adopter un système d'OTA robuste dans leur nouvelle génération de véhicules connectés – mais ils veulent également travailler avec des sociétés chinoises qui puissent faciliter l'intégration technologique et le processus d'assistance. Ce partenariat permet à YESWAY de mieux servir les constructeurs automobiles chinois et de les aider à atteindre leurs objectifs concernant la technologie et le programme de véhicules connectés. »

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un pionnier de la technologie logicielle pour télématique automobile et des prestations de services pour la connexion en nuage des véhicules. Toujours à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine automobile, Airbiquity conçoit, met en pratique et déploie les solutions les plus sophistiquées de l'industrie sur véhicule connecté. Les constructeurs et fournisseurs automobiles qui travaillent avec Airbiquity ont accompli des programmes de véhicules connectés extrêmement modulables, souples et sûrs, répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays autour du globe. En apprendre davantage sur Airbiquity sur www.airbiquity.com ou participer à la discussion @Airbiquity.

À propos de YESWAY

YESWAY est le tout premier prestataire de services de télématique en Chine à fournir des solutions et services d'opérations de bout en bout pour la télématique à l'intention de constructeurs automobiles internationaux et nationaux sur le marché chinois. YESWAY possède des centres indépendants de recherche-développement et d'opérations avec un ensemble complet de licences et de certificats lui permettant d'assurer tous les services en interne. À compter de 2019, YESWAY apporte ses services à plus de 30 marques de véhicules et plus de 400 de leurs modèles, et occupe une excellente position avec ses clients. Plus de 3 millions d'utilisateurs finals bénéficient à l'heure actuelle des prestations de YESWAY.

