Airbiquity va parrainer escar Europe 2018, la plus grande conférence au monde consacrée à la cybersécurité automobile

Le leader des services de véhicules connectés présentera le Uptane Security Framework et l'intégration de sécurité multicouches SafeRide dans sa solution OTAmatic™ pour les mises à jour logicielles et la gestion des données

SEATTLE, 23 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services de véhicules connectés, apportera son parrainage et participera à escar Europe à Bruxelles (Belgique), les 13 et 14 novembre prochain. Cet événement consacré à la cybersécurité automobile, le plus grand au monde, offre un lieu de rencontre réunissant des constructeurs automobiles, des équipementiers, des analystes, des chercheurs et des représentants des autorités des transports afin qu'ils collaborent en matière de menaces et de vulnérabilités pour la cybersécurité des véhicules connectés, de réduction des risques et des contre-mesures.

Lors de cette conférence, Airbiquity fera la démonstration d'OTAmatic™, sa solution OTA (over-the-air) à la pointe du secteur pour les mises à jour logicielles et la gestion des données des véhicules connectés, qui est dotée du Uptane Security Framework qui résiste aux attaques. OTAmatic orchestre et automatise en toute fiabilité et en toute sécurité les mises à jour logicielles et la gestion des données des véhicules à partir du cloud, en faisant appel à Uptane ainsi qu'à des outils et des processus de gestion des connexions de sécurité pour garantir l'authenticité et l'intégrité des mises à jour logicielles transmises et installées dans le véhicule.

Le cadre ouvert Uptane pour la sécurité des mises à jour logicielles automobiles a été élaboré avec l'appui du ministère américain de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security), la Tandon School of Engineering de l'Université de New York (NYU), le University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), le Southwest Research Institute (SWRI) et des grands constructeurs et équipementiers automobiles. Uptane est à la base de l'approche de sécurité « défense en profondeur » d'Airbiquity OTAmatic pour que l'OTA automobile puisse exploiter les technologies et les processus de certification, d'authentification et de cryptage fondés sur des normes pour l'automobile.

Airbiquity fera la démonstration de l'intégration du module de gestion des données et d'analytique de bord d'OTAmatic avec sa solution de cybersécurité multicouches SafeRide vSentry™ pour offrir un système de cybersécurité robuste et tourné vers l'avenir pour les véhicules connectés et autonomes. SafeRide vSentry offre une protection déterministe et heuristique contre les cybermenaces faisant appel à la technologie IA d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur (deep learning) qui surveille en toute fiabilité la sécurité des véhicules en temps réel et détecte les vulnérabilités. Lorsque le module de détection d'anomalies vSentry utilisant Data Agent d'OTAmatic détecte une cyberattaque contre le véhicule exploitant une nouvelle vulnérabilité, le système envoie une alerte au service OTAmatic d'Airbiquity, lequel transmet et installe alors la mise à jour logicielle adéquate dans le véhicule pour remédier à cette vulnérabilité et rétablir la protection du véhicule et de ses occupants.

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, rendez-vous sur www.airbiquity.com ou contactez sales@airbiquity.com.

Pour en savoir plus sur SafeRide et vSentry, rendez-vous sur www.saferide.io ou contactez info@Saferide.io.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial de services pour véhicules connectés et un pionnier du développement et de l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity exploite, Choreo™, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion de données et de logiciel over-the-air (OTA). En travaillant avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays du monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity. Airbiquity est une marque d'Airbiquity Inc.

CONTACT :

Shelby Simonson

Airbiquity PR

1-206-264-8220

media@airbiquity.com

