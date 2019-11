Airbnb i Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłaszają szeroko zakrojoną współpracę nad igrzyskami olimpijskimi

-- Airbnb przyłącza się do programu TOP i będzie wspierać cele zrównoważonej organizacji w ramach ruchu olimpijskiego.

-- Możliwości finansowe dla sportowców olimpijskich i paraolimpijskich w zakresie rozwoju źródeł przychodu przez nowe doświadczenia olimpijskie z Airbnb.

-- Setki tysięcy nowych gospodarzy Airbnb będzie wspierać i brać udział w ruchu olimpijskim przez zapewnianie zakwaterowania i doświadczeń od dziś do roku 2028.

LONDYN, 18 listopada 2019 r. /PRNewswire/ -- Organizacje Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKO) i Airbnb ogłosiły dziś podpisanie ważnej umowy o wsparcie ruchu olimpijskiego do 2028 roku. Współpraca na dziewięć lat obejmująca pięć igrzysk ma na celu utworzenie nowego standardu zakwaterowania, który przyniesie korzyści dla miast-gospodarzy, fanów i kibiców oraz sportowców.

Airbnb_Worldwide_OlympicPartner

Zgodnie z Planem Olimpijskim 2020, strategicznym planem MKO na przyszłość oraz misją promocji zrównoważonej turystyki Airbnb umowa będzie wspierać cele zrównoważonej organizacji ruchu olimpijskiego. Wspólne wysiłki będą wpisywać się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach zapewniania opcji podróży, które są źródłem możliwości gospodarczych, inkluzywności społecznej i zrównoważonego podejścia do środowiska. Umowa obejmuje zakwaterowanie zmniejszające koszty organizatorów i interesariuszy igrzysk olimpijskich, ograniczające potrzeby rozwoju nowej infrastruktury zakwaterowania na okres olimpiady i przynoszące bezpośrednie przychody lokalnym gospodarzom i społecznościom. Przy współpracy z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim (MKP) będziemy pracować nad zwiększeniem dostępności zakwaterowania przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczonymi możliwościami dostępu.

– Airbnb i MKO łączy historia tworzenia i organizacji najlepszych wydarzeń na świecie. Współpraca olimpijska sprawi, że uczynimy z igrzysk najbardziej inkluzywne, dostępne i zrównoważone wydarzenie, które pozostawi po sobie długotrwałe, pozytywne dziedzictwo dla sportowców i społeczności gospodarzy. Misją Airbnb jest utworzenie świata, w którym każdy może przynależeć do dowolnego miejsca. Jesteśmy dumni z tego, że nasza społeczność będzie szerzyć ducha olimpijskiego – skomentował współzałożyciel Airbnb Joe Gebbia.

– Innowacyjna współpraca wspiera realizację naszej strategii zapewniania skutecznej organizacji igrzysk w zrównoważony sposób pozostawiający po sobie spuściznę dla lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu Airbnb będziemy mogli także opracować nowe możliwości dla sportowców z całego świata co do utworzenia bezpośrednich źródeł przychodu przez promocję aktywności fizycznej i wartości olimpijskich. Współpraca będzie także źródłem bezpośrednich korzyści dla sportowców poza 5 miliardami dolarów rozprowadzanymi przez MKO w trakcie następnej olimpiady wśród komitetów organizacyjnych i organizacji sportowych na całym świecie – skomentował prezes MKO Thomas Bach.

Nowi gospodarze Airbnb

W ramach współpracy w ciągu najbliższych dziewięciu lat na rynku pojawią się setki tysięcy nowych gospodarzy, co pozwoli lokalnym mieszkańcom na uzyskanie dodatkowego dochodu przez zapewnianie zakwaterowania i lokalnych doświadczeń widzom, sportowcom i innym członkom ruchu olimpijskiego. Społeczność Airbnb zapewni gościom lokalne i bardziej autentyczne doświadczenia w miastach będących gospodarzami igrzysk oraz możliwości poznania życia miejscowych. Dla miast-gospodarzy społeczność Airbnb jest bardziej zrównoważoną środowiskowo opcją zakwaterowania nagłej fali odwiedzających.

Doświadczenia olimpijskie z Airbnb

MKO i Airbnb uruchomią program doświadczeń olimpijskich z Airbnb w celu zapewnienia bezpośrednich źródeł przychodu dla sportowców, tym samym podkreślając dążenia MKO do wspierania sportowców i umieszczania ich w samym centrum ruchu olimpijskiego. Mająca rozpocząć działanie na początku roku 2020 nowa kategoria doświadczeń wdroży cel Airbnb dawania możliwości gospodarczych sportowcom na całym świecie poza czasem i miejscem igrzysk. Promujące sport i aktywność fizyczną doświadczenia obejmą różnorakie atrakcje od szansy na trening ze sportowcem olimpijskim po odkrywanie miasta z elitarnym sportowcem. W najbliższych miesiącach Airbnb i MKO będą oferować wsparcie i szkolenia dla sportowców zainteresowanych programem doświadczenia Airbnb na platformie Athlete 365 .

Ponadto w trakcie okresu współpracy MKO udostępni zakwaterowanie Airbnb o wartości co najmniej 28 milionów dolarów na rzecz sportowców biorących udział w olimpiadach i paraolimpiadach w podróżach związanych z igrzyskami i treningami.

– W imieniu komisji sportowców wyrażam radość z tego, że nowa umowa międzynarodowa z Airbnb przyniesie bezpośrednie korzyści sportowcom. Obejmą one możliwości uzyskania bezpośredniego przychodu przez dzielenie się pasją do sportu przez nowe doświadczenia olimpijskie Airbnb, a także wsparcie w ramach zakwaterowania. Pracujemy nad dawaniem możliwości sportowcom na całym świecie w sporcie i życiu poza sportem. Umowa jest kolejnym przykładam na to, w jaki sposób wspieramy i promujemy kariery sportowców – skomentowała Kirsty Coventry, przewodnicząca Komisji Sportowców MKO.

Wsparcie dla sportowców-uchodźców

Airbnb będzie także wspierać MKO w odpowiadaniu na wyzwania, przed którymi stoją uchodźcy z całego świata. MKO od dawna pracuje na rzecz uchodźców, między innymi w ramach współpracy z komisją UNHCR rozpoczętą w 1994 r., utworzenie olimpijskiego zespołu uchodźców na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w 2016 r. i w Tokio w 2020 r. oraz utworzenie Olimpijskiej Fundacji Uchodźców w 2017 r. Airbnb wspiera inicjatywy niosące pomoc uchodźcom od 2015 r. przez program Otwarte Domy, który łączy hojnych gospodarzy z osobami potrzebującymi tymczasowego miejsca zamieszkania, w tym z uchodźcami. Jak do tej pory ponad 35 000 osób znalazło dom w potrzebie. W trakcie współpracy MKO i Airbnb wdrożą dodatkowe programy będące źródłem długoterminowego wsparcia dla uchodźców.

W przeszłości firma Airbnb, poza innymi ważnymi wydarzeniami sportowymi, wspierała Igrzyska Olimpijskie w Rio w 2016 r. oraz Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang w 2018 r. jako sponsor krajowy. Badanie przeprowadzone przez Światowe Forum Gospodarcze wykazało, że dodatkowe zakwaterowanie zapewnione przez platformę Airbnb w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 r. odpowiadało 257 hotelom dla gości w trakcie olimpiady i pozwoliło miastu na zaoszczędzenie na materiałach i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Przy tym platforma przyniosła około 30 milionów dolarów bezpośredniego przychodu dla gospodarzy i wygenerowała aktywność gospodarczą na około 100 milionów dolarów w trzy tygodnie. Podobnie w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w PyeongChang w roku 2018 gospodarze Airbnb zarobili w sumie 2,3 miliony dolarów przez zapewnianie zakwaterowania 15 000 gości, dla których alternatywą byłoby 46 hoteli. Niedawno w Japonii gospodarze Airbnb w całym kraju przyjęli ponad 650 000 podróżnych w okresie pucharu świata w rugby i zarobili na tym ponad 70 milionów dolarów.

Airbnb zostanie międzynarodowym partnerem olimpijskim na wyłączność w kategorii wyjątkowych produktów zakwaterowania i usług wyjątkowych doświadczeń. Międzynarodowi partnerzy olimpijscy wspierają każdy Krajowy Komitet Olimpijski i lokalny zespół oraz każdego organizatora igrzysk, a także zapewniają wsparcie sportowcom i krzewią rozwój sportu na każdym poziomie na całym świecie. Ponadto partnerzy promują wartości olimpijskie i pomagają w tworzeniu niezapewnianych wrażeń dla fanów sportu na całym świecie.

– Od powstania w 2008 r. firma Airbnb stała się marką znaną na całym świecie. Współpraca wspiera przyszłą zrównoważoną organizację ruchu olimpijskiego i potwierdza ciągłą atrakcyjność komercyjnych programów olimpijskich wśród największych marek na świecie – skomentował przewodniczący komisji marketingowej MKO Jiri Kejval.

Jako partner międzynarodowy Airbnb będzie wspierać Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 r., Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2022 r., Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 r., Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie w 2026 r. oraz Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w roku 2028.

Umowa obejmuje także prawa marketingowe Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i igrzysk paraolimpijskich w ramach długofalowej współpracy MKO i MKP oraz do igrzysk olimpijskich młodzieży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1030693/Airbnb_Worldwide_OlympicPartner.jpg

SOURCE Airbnb