Airbnb ja IOC julkistavat merkittävän globaalin olympiakumppanuuden

-- Airbnb liittyy TOP-ohjelmaan ja tukee olympialiikkeen kestävyystavoitteita.

-- Olympia- ja paralympiaurheilijoille taloudellisia tilaisuuksia kehittää tulonlähteitä uuden Airbnb Olympian Experiencesin avulla.

-- Sadat tuhannet uudet Airbnb-majoittajat tukevat olympialiikettä ja osallistuvat siihen tarjoamalla majoitusta ja kokemuksia tästä päivästä vuoteen 2028 asti.

LONTOO, 19. marraskuuta 2019 /PRNewswire/ -- Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ja Airbnb julkistivat tänään merkittävän sopimuksen olympialiikkeen tukemisesta vuoteen 2028 asti. Yhdeksän vuotta ja viidet olympialaiset kattavan kumppanuuden tavoite on synnyttää majoitusstandardi, joka hyödyttää niin isäntäkaupunkeja, katsojia ja faneja kuin urheilijoitakin.

Airbnb_Worldwide_OlympicPartner

Airbnb:n tavoite lisätä kestävää matkailua on linjassa KOK:n strategisen Agenda 2020 -suunnitelman kanssa, ja sopimus tukee olympialiikkeen kestävyystavoitteita. Tämä yhteistyö puolestaan tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tarjota taloudellisesti voimaannuttavia, sosiaalisesti huomioon ottavia ja ympäristön kannalta kestäviä matkustusvaihtoehtoja. Sopimus pienentäisi olympialaisten järjestäjien ja sidosryhmien majoituskustannuksia, vähentäisi tarvetta uuden majoitusinfrastruktuurin rakentamiselle kisakauden ajaksi ja toisi suoraa tuloa paikallisille majoittajille ja yhteisöille. Yhteistyöllä kansainvälisen paralympiakomitean IPC:n kanssa pyritään lisäämään esteetöntä majoitusta vammaisille tai muuten esteetöntä ympäristöä tarvitseville ihmisille.

Joe Gebbia, yksi Airbnb:n perustajista, sanoo: "Airbnb:llä ja KOK:lla on paljon kokemusta maailman suurimpien tapahtumien ja niiden majoituksen järjestämisessä. Olympiakumppanuus varmistaa, että kisoista tulee osallistavammat, esteettömämmät ja kestävämmät kuin koskaan ennen. Ne jättävät positiiviset jäljet urheilijoihin ja isäntäyhteisöihin. Airbnb:n tehtävä on luoda maailma, jossa kuka tahansa voi kuulua minne tahansa, ja olemme ylpeitä siitä, että yhteisömme kantaa olympiahenkeä eteenpäin."

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoo: "Tämä innovatiivinen kumppanuus on tärkeä strategiallemme, jonka tarkoituksena on varmistaa olympialaisten järjestäminen tehokkaalla ja kestävällä tavalla niin, että se jättää isäntäyhteisölle hyvän perinnön. Airbnb:n tuen avulla kehitämme myös maailman urheilijoille uusia tilaisuuksia kehittää omia tulonlähteitään edistämällä fyysistä aktiivisuutta ja olympialiikkeen arvoja. Uusi kumppanuus hyödyttää urheilijoita suoraan muutenkin kuin niiden 5 miljardin dollarin muodossa, jotka KOK jakaa tämän olympiadin aikana urheilijoiden eduksi maailman komiteoille ja urheilujärjestöille."

Uusia Airbnb-majoittajia

Kumppanuus synnyttää yhdeksän vuoden aikana satoja tuhansia uusia majoittajia, antaa yhteisöjen asukkaille tilaisuuden ansaita lisätuloja järjestämällä majoitusta sekä tarjoaa paikalliselämyksiä vieraileville katsojille, urheilijoille ja muille olympialiikkeen jäsenille. Katsojille Airbnb-yhteisö tarjoaa autenttisemman tavan kokea isäntäkaupungit ja osallistua paikallisiin yhteisöihin. Kaupungeille itselleen Airbnb-yhteisö edustaa ympäristön kannalta kestävämpää tapaa majoittaa vierailijoiden tulva.

Airbnb Olympian Experiences

KOK ja Airbnb käynnistävät Airbnb Olympian Experiences -ohjelman tarjotakseen urheilijoille tilaisuuden ansaita suoria tuloja. Tämä tukee KOK:n pyrkimyksiä tukea urheilijoita ja asettaa heidät olympialiikkeen keskiöön. Alkuvuodesta 2020 käynnistyvä uusi ohjelma tukee Airbnb:n tavoitetta tarjota maailman urheilijoille taloudellista voimaantumista majoituksen kautta – jopa olympialaisten aikajänteen ja maantieteellisen sijainnin ulkopuolella. Nämä urheilua ja fyysistä aktiivisuutta edistävät kokemukset sisältävät kaikkea mahdollisuudesta harjoitella olympiaurheilijan kanssa kaupunkeihin tutustumiseen huippu-urheilijan seurassa. Tulevina kuukausina Airbnb:n ja KOK:n Athlete 365 -ohjelma tarjoaa tukea ja koulutusta Airbnb Experiences -ohjelmasta kiinnostuneille urheilijoille.

Lisäksi KOK järjestää kumppanuuden aikana 28 miljoonan dollarin edestä majoitusta olympialaisissa ja paralympialaisissa kilpailevien urheilijoiden kilpailu- ja harjoitusmatkoja varten.

KOK:n urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Kirsty Coventry sanoo: "Olen urheilijavaliokunnan puolesta iloinen siitä, että uudesta maailmanlaajuisesta sopimuksestamme Airbnb:n kanssa on suoraa hyötyä urheilijoille. Urheilijat voivat ansaita lisätuloja levittämällä intohimoaan urheilua kohtaan uuden Airbnb Olympian Experiences -ohjelman avulla ja saavat lisäksi suoraa tukea majoitustarpeisiinsa. Pyrimme voimaannuttamaan maailman urheilijoita niin kilpakentillä kuin niiden ulkopuolellakin, ja tämä on taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten tuemme urheilijoita ja ajamme heidän etujaan heidän koko uransa ajan."

Tukea pakolaisurheilijoille

Airbnb tukee KOK:ta myös maailman pakolaisten kohtaamien haasteiden hoitamisessa. KOK on sitoutunut auttamaan pakolaisia. Se on muun muassa tehnyt yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kanssa vuodesta 1994 asti, perustanut KOK:n pakolaisten olympiajoukkueen Rion ja Tokion olympialaisiin vuosina 2016 ja 2020 sekä perustanut pakolaissäätiön vuonna 2017. Airbnb on tukenut pakolaisaloitteita vuodesta 2015 asti Open Homes -ohjelmallaan, joka yhdistää majoittajia väliaikaisen majoituksen tarpeessa oleviin ihmisiin, kuten esimerkiksi pakolaisiin. Tähän asti ohjelma on majoittanut jo yli 35 000 hädässä olevaa ihmistä. Kumppanuuden aikana KOK ja Airbnb perustavat lisää ohjelmia pitkäaikaisen avun tarjoamiseksi pakolaisille.

Airbnb on aiemmin tukenut Rion vuoden 2016 kesäolympialaisia ja Pyeongchangin vuoden 2018 talviolympialaisia sekä monia muita tärkeitä urheilutapahtumia kotimaisena sponsorina. Maailman talousfoorumin tutkimuksessa todettiin, että Rion vuoden 2016 olympialaisten aikana Airbnb:n alustan tarjoama lisäkapasiteetti tarjosi 257 hotellia vastaavan majoituskapasiteetin kisayleisölle ja tuotti kaupungille säästöä niin materiaaleissa kuin hiilipäästöissäkin. Lisäksi alusta tuotti majoittajille noin 30 miljoonan dollarin tulot ja synnytti kolmen viikon aikana taloudellista toimintaa 100 miljoonan dollarin arvosta. Vastaavasti Pyeongchangin vuoden 2018 olympialaisten ja paralympialaisten aikana Airbnb-majoittajat ansaitsivat yhteensä 2,3 miljoonan dollarin tulot ja majoittivat 15 000 vierailijaa, jotka olisivat tarvinneet yhteensä 46 hotellia. Hiljattain Airbnb-majoittajat ympäri Japania ottivat vastaan yli 650 000 matkalaista rugbyn maailmanmestaruuskilpailujen aikana ja ansaitsivat yli 70 miljoonan dollarin tulot.

Airbnb:stä tulee KOK:n kumppani rajattuun "ainutlaatuisten majoitustuotteiden ja ainutlaatuisten elämyspalvelujen" kategoriaan. KOK:n kumppanit tukevat kaikkia kansallisia olympiakomiteoita ja niiden joukkueita, kaikkia olympialaisten järjestäjiä sekä urheilijoita ja urheilun kehittäjiä kaikilla tasoilla ympäri maailmaa. Lisäksi kumppanit edistävät olympialiikkeen arvoja ja auttavat ikimuistoisten elämysten tarjoamisessa maailman urheiluyleisöille.

KOK:n markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Jiri Kejval sanoo: "Vuonna 2008 perustettu Airbnb on kasvanut tunnetuksi brändiksi. Tämä kumppanuus tukee olympialiikkeen kestävää toimintaa tulevaisuudessa ja osoittaa, että kaupalliset olympiaohjelmat ovat houkuttelevia maailman johtaville brändeille."

Maailmanlaajuisena kumppanina Airbnb tukee Tokion kesäolympialaisia vuonna 2020, Beijingin talviolympialaisia vuonna 2022, Pariisin kesäolympialaisia vuonna 2024, Milano-Cortinan talviolympialaisia vuonna 2026 ja Los Angelesin kesäolympialaisia vuonna 2028.

Sopimus sisältää myös IPC:n ja paralympialaisten markkinointioikeudet KOK:n ja IPC:n pitkäaikaisella yhteistyösopimuksella sekä nuorten olympialaisten markkinointioikeudet.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1030693/Airbnb_Worldwide_OlympicPartner.jpg

