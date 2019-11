Airbnb og IOC indgår globalt olympisk partnerskab

-- Airbnb deltager i TOP-programmet og vil støtte den olympiske bevægelses bæredygtighedsmål.

-- Hundrede tusinder af nye Airbnb-værter vil tilbyde indkvartering og oplevelser frem til 2028.

-- Økonomiske muligheder for olympiske og paralympiske idrætsudøvere for at udvikle indtægtskilder gennem nye Olympiske Airbnb-oplevelser

LONDON, 18. november 2019 /PRNewswire/ -- Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Airbnb offentliggør i dag en samarbejdsaftale gældende frem til 2028. Partnerskabet løber over ni år og fem OL (inklusiv De Olympiske Vinterlege) og er designet til at skabe en ny standard for værtskab, som skal skabe fordele for både værtsbyer, tilskuere, fans og idrætsudøvere.

Airbnb_Worldwide_OlympicPartner

I overensstemmelse med den olympiske dagsorden for 2020, IOC's strategiske køreplan for fremtiden og Airbnb's mission om at fremme bæredygtige rejser vil aftalen støtte den olympiske bevægelses bæredygtighedsmål. Disse fælles bestræbelser vil være i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling om at tilbyde rejsemuligheder, der er styrker økonomien, er socialt rummelige og miljømæssigt bæredygtige.

Aftalen omfatter indkvarteringsbestemmelser, der vil reducere omkostningerne for De Olympiske Leges arrangører og interessenter ved at minimere behovet for at bygge ny indkvarteringsinfrastruktur for i stedet at skabe direkte indtægter for lokale værter og lokalsamfund. I samarbejde med Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) vil Airbnb også fremme indkvartering, der understøtter tilgængelighed for personer med handicap eller andre tilgængelighedsbehov.

"Airbnb og IOC har tidligere opnået gode resultater i forbindelse med at skabe og imødekomme verdens største begivenheder. Vores olympiske partnerskab vil sikre, at legene bliver de mest rummelige, tilgængelige og bæredygtige til dato, og efterlader en varig positiv arv til idrætsudøvere og værtsnetværk. Det er Airbnb's mission at skabe en verden, hvor alle kan føle sig hjemme overalt, og vi er stolte over, at den olympiske ånd vil blive båret af vores netværk," siger Joe Gebbia, medstifter af Airbnb.

"Dette innovative partnerskab understøtter vores strategi for at sikre, at afholdelsen af De Olympiske Lege er bæredygtig og efterlader en arv til værtssamfundet. Med Airbnb's støtte vil vi også udvikle nye muligheder for idrætsudøvere i hele verden for at udvikle deres egne direkte indtægtskilder gennem fremme af fysisk aktivitet og de olympiske værdier," siger IOC's formand Thomas Bach.

En mere bæredygtig indkvartering

Partnerskabet vil aktivere flere hundrede tusinde Airbnb-værter i de olympiske værtsbyer, hvilket vil give økonomiske indsprøjtninger til lokalsamfundene, idet beboere får mulighed for at tjene ekstra ved at tilbyde indkvartering og lokale oplevelser til besøgende fans, idrætsudøvere og andre medlemmer af den olympiske bevægelse. For tilskuerne vil Airbnb-netværket tilbyde en mere lokal og autentisk måde at fordybe sig i værtsbyerne og involvere sig i lokalsamfundene. For selve byerne repræsenterer Airbnb-netværket en mere miljømæssigt bæredygtig måde at imødekomme en generel stigning i antallet af tilskuere.

Olympiske Airbnb-oplevelser

IOC og Airbnb lancerer ligeledes Olympiske Airbnb-oplevelser for at give idrætsudøvere direkte indtjeningsmuligheder, hvilket understreger IOC's indsats for at støtte idrætsudøvere og sætte dem i centrum for den olympiske bevægelse. Denne nye kategori lanceres i begyndelsen af 2020 og vil skabe nye økonomiske muligheder for idrætsudøvere over hele verden – ud over legenes tidsramme og geografiske placering. Ved at fremme sport og fysisk aktivitet vil disse oplevelser omfatte alt fra muligheden for at træne med en olympisk deltager til at opleve en bestemt by sammen med en eliteidrætsudøver. I løbet af de kommende måneder vil Airbnb og IOC gennemAthlete 365-platformen yde støtte og træning til idrætsudøvere, der er interesserede i at blive vært påplatformen for Airbnb-oplevelser.

Derudover vil IOC i hele perioden stille indkvartering via Airbnb til rådighed for olympiske atleter, både i forbindelse med træning og konkurrencer.

"Jeg er meget glad for, at vores nye globale aftale med IOC kommer de olympiske atleter direkte til gode. Det gælder blandt de direkte indtægtsmuligheder ved at dele deres passion for sport gennem nye olympiske Airbnb-oplevelser såvel som direkte støtte til atleternes boliger i forbindelse med rejser. Aftalen er endnu et eksempel på, hvordan vi støtter atleterne igennem hele deres karrierer," siger Kirsten Coventry, formand for IOC Athletes Commision.

Support til idrætsudøvere på flugt

Airbnb vil ligeledes støtte IOC i fortsat at tage de udfordringer op, som flygtninge i hele verden står overfor. IOC har længe forpligtet sig over for flygtninge, herunder via et samarbejde med UNHCR siden 1994, oprettelsen af IOC's olympiske flygtningehold til De Olympiske Lege i Rio 2016 og Tokyo 2020 og oprettelsen af den olympiske flygtningefond i 2017. Airbnb har støttet flygtningeinitiativer siden 2015 gennem sitOpen Homes-program, der skaber kontakt mellem værter og folk, der har brug for midlertidig indkvartering, herunder flygtninge. Indtil videre har flere end 35.000 mennesker været indkvarteret. I løbet af partnerskabet vil IOC og Airbnb samarbejde om at støtte det olympiske flygtningehold før, under og efter legene ud over at samarbejde om at øge bevidstheden om flygtninges rejser og øge støtten til flygtninge over hele verden. Igennem samarbejdsperioden vil IOC og Airbnb løbende igangsætte nye aktiviteter med det formål at yde langvarig hjælp til flygtninge.

TOP-sponsoraftalen bygger på Airbnb's tidligere støtte til De Olympiske Lege i Rio 2016 og De Olympiske Vinterlege i PyeongChang 2018 som lokal sponsor. Samarbejdet forventes at generere over 28 millioner USD i økonomisk aktivitet i værtslandene for De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege i løbet af partnerskabet.

En tidligere undersøgelse foretaget af World Economic Forum viser, at den kapacitet, der blev stillet til rådighed via Airbnb's platform under De Olympiske Lege i Rio 2016, leverede boliger til legenes gæster svarende til 257 hoteller. Herved sparede byen penge til byggeri og mindskede CO2-udledningen, samtidig med at værterne fik omkring 30 mio. USD i direkte indtægter og en anslået samlet økonomisk aktivitet på 100 mio. USD på tre uger. Ligeledes havde Airbnb-værter under De Olympiske og De Paralympiske Vinterlege i PyeongChang 2018 en samlet indtægt på 2,3 mio. USD ved at tilbyde indkvartering til 15.000 gæster, hvilket ville have krævet 46 hoteller. For nylig bød Airbnb-værter i Japan desuden mere end 650.000 rejsende velkommen under VM i rugby, og de tjente mere end 70 mio. USD i værtsindkomst.

Med aftalen bliver Airbnb Worldwide Olympic Partner i kategorien "Unikke indkvarteringsprodukter og unikke oplevelsestjenester". Verdensomspændende olympiske partnere støtter alle nationale olympiske komitéer og deres hold og alle arrangører af De Olympiske Lege samt yder støtte til idrætsudøvere og udvikling af sport på alle niveauer i hele verden. Derudover fremmer partnerne de olympiske værdier og hjælper med at skabe mindeværdige oplevelser for fans over hele verden.

"Siden Airbnb blev grundlagt i 2008, er platformen vokset til at blive et kendt navn i hele verden. Dette partnerskab støtter den olympiske bevægelses fremtidige bæredygtige aktiviteter og viser, at de kommercielle olympiske programmer fortsat appellerer til verdens førende brands," siger formand for IOC's markedsføringsudvalg, Jiri Kejval.

Som global partner vil Airbnb støtte De Olympiske Lege i Tokyo i 2020, De Olympiske Vinterlege i Beijing i 2022, De Olympiske Lege i Paris i 2024, De Olympiske Vinterlege i Milano-Cortina i 2026 og De Olympiske Lege i Los Angeles i 2028.

Aftalen omfatter også markedsføringsrettigheder for IPC og De Paralympiske Lege gennem IOC-IPC's langsigtede samarbejdsaftale samt for De Olympiske Ungdomslege.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1030693/Airbnb_Worldwide_OlympicPartner.jpg

SOURCE Airbnb